TEİS Başkanı Nurten Saydan: “Kanser ilacı piyasada, SGK bedelini ödemiyor”

Sağlık Bakanlığı’nın devreye girmesiyle Türkiye’ye getirilmeye başlandığı, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedelinin ödenmediği belirtildi.

Piyasada bulunmayan meme kanseri ilacının Sağlık Bakanlığı’nın devreye girmesiyle Türkiye’ye getirilmeye başlandığı, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedelinin ödenmediği belirtildi.

DHA’nın haberine göre; Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Eczacı Nurten Saydan, “Geri ödeme kurumu olan Sosyal Güvenlik Kurumu, ödeme listesinde ilacın 30 tablet ve 250 tabletlik formları bulunmakta olup, 60 tableti listede olmadığı için SGK tarafından bu ilacın bedeli ödenmemektedir” dedi.

TEİS Başkanı Nurten Saydan, bu durumun eczanelernden değil, ilacın sosyal güvenlik kurumunun ödeme listesinde olmamasından kaynaklandığını belirtti.

Saydan, “Kamuoyunun da yakında bildiği üzere tamoksifen sitrat etken maddeli meme kanseri ilacı uzunca bir süredir eczanelerimizde bulunmamaktaydı. Sağlık Bakanlığımızın devreye girmesi ile İlaç ülkemize getirildi. İlacı getiren firma tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı’nın hasta mağduriyetini gidermek için verdiği özel ithalat belgesiyle tamoksifen girişi sağlanmış durumdadır. Bugüne dek 30’luk kutu ambalajlarda satılan ilaç, 60 tabletlik şişe ambalajında piyasaya verildi. 60 tabletlik şişe, günde tek doz kullanan hastaların iki, iki doz kullanan hastaların bir aylık ihtiyacını karşılayacak. Firma tarafından, ecza depolarına gönderilen ilaç eczanelerimize kısıtlı miktarda verilmeye başlanmıştır ve ilacın fiyatı 29,16 lira olarak belirlenmiştir.

Ancak; geri ödeme kurumu olan Sosyal Güvenlik Kurumu “ödeme listesinde” ilacın 30 tablet ve 250 tabletlik formları bulunmakta olup 60 tableti listede olmadığı için SGK tarafından bu ilacın bedeli ödenmemektedir. Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak; ilaca ihtiyacı olan hasta vatandaşlarımıza eczanelerimize reçeteleri ile geldikleri zaman, ilaçlarına ancak ücret ödeyerek ulaşabileceklerini belirtmek istiyoruz. Bu durum; eczanelerimizden değil, ilacın sosyal güvenlik kurumunun ödeme listesinde olmamasından kaynaklanmaktadır” dedi.

Nurten Saydan, eczanelere gelen hastaların kullandıkları ilaçlarına ulaşması için ellerinden gelen gayreti göstermekte olduklarını belirtirken, “Hasta mağduriyetinin engellenmesi için kurumun bir an evvel ilacı ‘geri ödeme listesine’ alması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.