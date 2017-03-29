TGD, sindirim sistemi hastaları için uyarıyor: ‘Farkında Ol, Geç Kalma’

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) toplumsal farkındalık projeleri kapsamında, ‘Farkında Ol, Geç Kalma’ sloganı ile Abbott’un koşulsuz desteği ile düzenlenen ‘Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı’na Edirne’den başlandı. Programda, gastroenteroloji ve onkoloji uzmanları tarafından, kolon kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğuna dikkat çekildi. Sindirim sistemi hastaları, hasta yakınları, Halk ve bu hastalıkları takip-tedavi eden hekimlerin katıldığı Halk Toplantılarının ilk durağı Edirne oldu. Mart ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı olması sebebiyle ilk toplantının ana başlığı Kolon Kanseri olarak belirlendi.

Dev Kalın Bağırsak Maketi Kuruldu

‘Farkında Ol, Geç Kalma’ sloganı ile yapılan Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programları kapsamında, Edirne Halk Eğitim Merkezi bahçesine kurulan dev kalın bağırsak maketi ile de kolon kanseri hakkında gün boyu ziyaretçilere bilgi verildi. Toplantıda ayrıca katılımcılara, TGD görevlilerince sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgili bilgiler yer alan broşür dağıtıldı ve bir anket çalışması gerçekleştirildi.

Endoskopiyi Eğitim Görmüş Olan Gastroenterologlar Yapmalıdır

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı ve aynı zamanda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Bor yaptığı açıklamada, “Endoskopinin başarısı ve hastanın endoskopiden rahatsızlık duymaması, kimin yaptığına, nerede yapıldığına, nasıl yapıldığına ve deneyimli bir yardımcı ekibinin olup olmamasına göre değişir. Endoskopiyi bu konuda eğitim görmüş olanlar yani gastroenterologlar yapmalıdır. Bu işlem, hekimin doğru teşhis koymasını ve sağlık sorununun tedavisinin planlamasını sağlamaktadır” dedi.

Kolonoskopiden Korkmamaları Gerekiyor

TGD Başkanı Prof. Dr. Bor, ‘Farkında ol, geç kalma’ sloganı ile yola çıktıklarını dile getirerek, kanserde erken teşhisin önemine bir kez daha dikkat çekti. Prof. Dr. Bor, “Sağlık Bakanlığı’nın gayet başarılı bir kolon kanseri tarama programı var. Bu program panelinde, 50 yaşında ve 60 yaşında insanlarımızın kolonoskopi yaptırmalarını öneriyoruz. Kolonoskopiden korkmamaları gerekiyor. Çünkü bu tür endoskopik işlemler bu işlerde son derece ehil olan 4 yıllık iç hastalıkları üzerine 3 yıllık Gastroenteroloji yan dalı yapmış olan meslektaşlarımız tarafından başarıyla yapılıyor.

Bu konuda bir korku oluşturmaya gerek yok. Bu konuda unutulmaması gereken endoskopun yerini başka hiçbir girişim tutamaz. Gözümüzle görmek gibisi yoktur. Üstelik gözümüzle görmek dediğimiz yerden biyopsi dediğimiz çok küçük parçaları da alarak, bunları patolojide de inceletebiliriz veya kocaman tümörleri de bu endoskoplar aracılığıyla çıkartarak, kişiyi kansersiz bir hayat mutluluğu ile karşılaştırabiliriz” dedi.

İnsanlarımızın Kolon Kanserinden Kurtulmasını Hedefliyoruz

Türk Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Bal da, “Derneğimiz bu ay özellikle kolon kanserine önem veriyor. Derneğimizin amacı halkımızı bilinçlendirmek ve yüzde 90 oranında önlenebilir olan bir kanser türü olan kolon kanserinden insanlarımızın kurtarılmasını sağlamak. Bu nedenle Türk Gastroenteroloji Derneği olarak ilk toplantımızı Edirne’de yaptık. Bundan sonra sindirim sistemi ile ilgili olarak toplantılarımız farklı şehirlerimizde yapılacak” dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ise, “Türk Gastroenteroloji Derneği bu toplantıyı Edirne’de yapmak isteklerini bize bildirdiklerinde çok sevindik. Çünkü bilgi sahibi olmamız gerekiyor, önce fark etmek zorundayız ve geç kalmamak zorundayız, halkımızı bilinçlendirmek adına bütün toplantılara destek veriyoruz” diye konuştu.

Beslenme Biçiminin Değişmesi Riski Arttırıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tezel de kalın bağırsak kanseri ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verdiği konuşmasında, eskiden kolon kanserinin erkeklerde daha fazla olduğunu, artık kadın ve erkeklerde eşit rastlandığını dile getirdi. Kolon kanserinin yüzde 90’ından fazlasının 50 yaş üstü kişilerde ortaya çıktığını belirten Tezel, kansere yakalanmada değiştirilebilir ve değiştirilemez risk faktörlerinin önemine değindi.

Genetik, yaş, soy geçmişi gibi faktörleri değiştiremediklerini anlatan Prof. Dr. Tezel, şöyle devam etti: “Ama değiştirilebilir faktörler var. Son yıllarda kanserdeki artışın bir nedeni de beslenme biçimimizin değişmesi, geleneksel beslenme biçiminden daha Batılı beslenme biçimine dönüşümüz. Beslenme biçiminin değişmesi kanser riskini arttırıyor. Aşırı yağlı yemek, şişmanlamak, fiziksel aktivite eksikliği ve alkol almak bizim değiştirebileceğimiz faktörler. Bunlardan uzaklaştığımız zaman risk faktörleri azalacaktır.”

TGD 8 İlde Halkla Buluşacak

Öte yandan, panelde Türk Gastroenteroloji Derneği’nin toplam 768 üyesi olduğu, bu kadar az sayıda gastroenteroloji uzmanının 78 milyon kişilik ülke nüfusunun sorunlarını ve endoskopi ihtiyaçlarını karşılayamayacağına dikkat çekilirken, bu nedenle daha gerçekçi planlamalar yapılması gerekildiği vurgulandı. Türk Gastroenteroloji Derneği olarak sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili toplantıların Türkiye genelinde 8 farklı şehirde yıl sonuna kadar aralıklarla tamamlanacağı belirtildi.

Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından düzenlenen ‘Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı’nda, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yapılacak halk bilgilendirme toplantıları ile sindirim sistemi hastalıklarının toplumdaki farkındalık seviyesini yükseltilmesi ve kamuoyunun dikkatinin çekilmesi hedeflendiği bildirildi.