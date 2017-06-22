“Tip 2 diyabetin çaresini ilave ameliyatlarla çözdük”

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Genel Cerrah Prof. Dr. Turgut İpek, “Tip 2 diyabet ölümcül ve sinsi ilerleyen, beyinde oluşturduğu hasarla inmeye, körlüğe neden olan aynı zamanda kalbinize ve böbreklerinize zarar verebilen bir hastalıktır” dedi.

Erişkinlerde görülen ve genetik bir hastalık olan tip 2 diyabet hastalığına sahip olan dünyada 3 yüz milyonun üstünde insan var. Yakın gelecekte bu sayının 5 yüz milyonun üstüne çıkacağı düşünülüyor. Ülkemizde ise 10 milyonun üstünde tip 2 diyabetli hastamız bulunuyor. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Genel Cerrah Prof. Dr. Turgut İpek, “Tip 2 diyabet hastalarının büyük bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Bu hastaların yaklaşık yüzde 80’i aşırı kilolu insanlar, yüzde 50’si ise obezite hastalarıdır. Ölümcül ve sinsi ilerleyen bu hastalık beyinde oluşturduğu hasarla inmeye, körlüğe neden olabilir. Aynı zamanda kalbinize ve böbreklerinize zarar verebilir” ifadelerini kullandı.

Yerleşik hayat diyabeti tetikliyor

Açlık ve tokluğun insanın nefes alması gibi farkında olmadan ve engel olamadığı bir davranış tarzı olduğunu belirten Prof. Dr. Turgut İpek, “Geçmişe baktığımızda insanlar sürekli hareket halinde avcılıkla uğraşan et odaklı beslenen bir yaşam sürmüşlerdir. Daha sonra yerleşik hayata geçerek tahıl üretmeye başlamışlardır. İnsanlar tahıl üretip una, şeker kamışı üretip şekere çeviren gittikçe rafineleşen bir topluma dönüşmüştür. Artık insanlar susayınca su yerine meyve sularını tercih ediyorlar” diye konuştu.

Obezite ameliyatları yetersiz kalıyor

Tip 2 diyabet cerrahisinin ilerlediğini vurgulayan İpek, “Obezite ameliyatlarından sonra bu hastaların şeker hastalığının düzeldiğini gördük. Fakat bu ameliyatlar tek başına tansiyon ve şeker hastalığıyla baş edemedi. Bu sebeple tip 2 diyabet cerrahisini ilave ameliyatlarla gerçekleştirdik. Transit bipartitisyon ameliyatı ile yediğiniz yemeğin üçte biri on iki parmak bağırsağından geçerken üçte ikisi transit olarak 2 buçuk metrelik son ince bağırsak kısmından geçer. Sonuç olarak tokluk hissi oluşur ve insülin direnci düşer. Böylece obezite ameliyatlarında oluşan vitamin eksikliğine ve ishale engel olan bir metabolik sendrom cerrahisi ortaya çıkarttık” ifadelerini kullandı.

“Bol su içmelerini ve günde yarım saat yürüyüş yapmalarını tavsiye ediyorum”

Tip 2 diyabet hastalarına önerilerde bulunan İpek, “Kansere neden olan bu hastalığa sahip olan insanlar öncelikle diyetlerine dikkat etmeli ve endokrinoloğunun söylediklerini yerine getirmeleri gerekir. Bol su içmelerini ve günde yarım saat yürüyüş yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu kalbinize, akciğerinize, bağırsaklarınıza hem de diyabete iyi gelecek bir yöntemdir” dedi.