“Tıp laiktir, dini ve ırkı yoktur”

Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (EBCOG) Başkanı Dr. Tahir Mahmood, Antalya’da 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ile birlikte yapılan 25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresinde mülteci kadınların yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekti.

Dünyada çok sayıda mülteci kadın ve çocuk bulunduğunu, bunların da önemli tıbbi sorunları olduğunu söyleyen Dr. Mahmood, “Hedefimiz tüm dünyadaki mülteci kadınların ve onların çocuklarının hayatlarını daha kolay ve güvenli hale getirmektir. Çünkü tıp laiktir, tıbbın dini, ırkı yoktur, bu bizim mottomuzdur ve yapılması gereken tek şey bu kadınlara yardımcı olmaktır” diye konuştu.

“TÜRKİYE ÖNEMLİ VE İNSANİ BİR KARAR ALMIŞTIR”

Dr. Mahmood, Türkiye’de de çok sayıda mülteci kadın ve çocuk olduğuna vurgu yaparken, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin önemli ve insani bir karar alarak sınırlarını Suriyeli mültecilere açtığını söyledi, “Resmi rakamlara göre ülkemizdeki mülteci sayısı 3 milyondur ancak resmi olmayan rakamlara göre bu sayı yaklaşık 4 milyonu bulmuştur” dedi.

“BM NÜFUS FONU İLE ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

Türkiye’deki 4 milyon mültecinin 500 binden fazlasının üreme çağındaki kadınlar olduğunu kaydeden Demir, “Bu kadınların, gebelik, doğum, hijyen gibi ihtiyaçları var. Türk hükümeti bu ihtiyaçlar için önemli miktarda para harcıyor. Bu konuda BM Nüfus Fonu ile önemli çalışmalar yapıyoruz ve bu fonla ortak projeler yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.



“ULUSLARARASI KURULUŞLAR TÜRKİYE’YE YARDIM ETMELİ”

TJOD Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke’de Türkiye’deki mülteci kadınların sağlık giderlerinin yüksek olduğuna vurgu yaparak, “Kadın mülteciler konusunda uluslararası kuruluşların Türkiye’ye yardım etmelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı.



“MÜLTECİ KADINLAR TACİZ VE TECAVÜZE UĞRUYOR”

Psikolojik ve zihinsel sorun yaşayan mülteci kadınları işaret eden Prof. Mahmood, ayrıca bu kadınların büyük kısmının cinsel tacize ve tecavüze de maruz kaldıklarını aktardı.

EBCOG Başkanı, “Dünyadaki göçmen kadınların bu açıdan da değerlendirilmesi ve mutlaka tıbbi yardım verilmesi gerekir” derken Prof. Demir ise ülkemizdeki mülteci kadınların aldığı sağlık hizmetleri hakkında şu bilgileri verdi:

TÜRKİYE’DE YILDA 50-60 BİN SURİYELİ DOĞUMU GERÇEKLEŞİYOR

“Şimdiye kadar 8 milyon kişi poliklinik hizmeti aldı. 315 bin kişi hastanede yattı. 236 bin kişi ameliyat oldu ve 60 bin kişi doğum yaptı. Ülkemizdeki Suriyeli kadınların yüzde 4’ü gebe ve yılda 50-60 bin doğum gerçekleşiyor. Yaklaşık 4’te biri yani 500 binden fazlası üreme çağında. Çok ciddi sayıda sezaryen ve ameliyat riskleri var. Bunun dışında bu kadınlar cinsel saldırıya maruz kalıyor. Aile planlaması ve hijyen başta olmak üzere ihtiyaçları mevcut. Şimdiye kadar AFAD tarafından 900 bin kondom, 8 bin rahim içi araç ve 62 bin doğum kontrol hapı dağıtıldı. Bu ihtiyaçlar gittikçe artmaktadır.”