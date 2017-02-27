Tip2 diyabet tedavisinde cerrahinin ilaca göre daha etkili olduğu kanıtlandı

Diyabet tedavisinde ilaçla tedaviye karşı bariatrik (obezite) cerrahisinin daha etkili olduğu beş yıl süren bir araştırmayla kanıtlandı. BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi kurucusu Prof. Dr. Halil Coşkun, Cleveland Klinik Bariatrik ve Diyabet Kliniği’nden Tip 2 diyabet hastası olup, vücut kitle endeksleri (VKİ) 27-43 arasında olan 150 hasta ile yapılan önemli araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Tip 2 Diyabet hastası ve VKİ 27-43 arası olan hastalarda bariatrik cerrahi (obezite ameliyatı) ve yoğun ilaç tedavisinin etkilerinin incelendiği STAMPEDE isimli çalışmanın sonuçlarına göre, bu hastaların tedavisinde bariatrik cerrahi daha uzun süreli ve arzu edilen iyileşmeyi sağlamada daha etkili.

Yapılan araştırma sonucunda, obezite ameliyatından faydalanan hastalarda daha çok kilo kaybı meydana geldi ve bu hastalar kilolarını daha uzun süre korudular. Genel sağlık durumlarındaysa daha çok iyileşme gözlemlendi, daha az ağrı yaşadılar ve çoğunda glisemik endeks (bir besinin vücuda alındıktan sonraki kan şekerini yükseltme kapasitesi) düzeyleri istenen seviyelere geldi.

Diyabet kontrolünde ilaç tedavisiyle cerrahi terapinin karşılaştırılması için yapılan araştırmada hastalar rastgele iki gruba ayrıldılar: 1. grup sadece ilaç tedavisi grubu, 2. grup bariatrik cerrahiden faydalanan grup. (ya gastrik bypass ameliyatı olanlar ya da tüp mide ameliyatı olanlar) Hastalardan elde edilen sonuçlar beş yıl süreyle değerlendirildi.

Beş yıl sonra özetle şu sonuçlara ulaşıldı:

Hastaların vücut ağırlıklarında gözlenen değişiklikler:

İlaç tedavisi grubu: yüzde 5 kilo kaybı (vücut kitle endeksi 36.4’ten 34’e düştü)

Gastrik bypass grubu: yüzde 23 kilo kaybı (vücut kitle endeksi 37’den 28.9’a düştü)

Tüm mide ameliyatı grubu: yüzde 19 kilo kaybı (vücut kitle endeksi 36’dan 29.3’e düştü)

Trigliserid (kolesterol gibi damarlarınızda dolaşan yağlardan biri) seviyelerinde gözlemlenen değişiklikler:

İlaç tedavisi grubu: yüzde 8 azalma

Gastrik bypass grubu: yüzde 40 azalma

Tüm mide ameliyatı grubu: yüzde 29 azalma

HDL kolesterol (damarların kötü kolesterolün etkilerinden korunmasını sağlayan en önemli unsur) seviyelerinde gözlemlenen değişiklikler:

İlaç tedavisi grubu: yüzde 7 azalma

Gastrik bypass grubu: yüzde 32 azalma

Tüm mide ameliyatı grubu: yüzde 30 azalma

İnsülün kullanımında gözlemlenen değişiklikler :

İlaç tedavisi grubu: yüzde 13 azalma (yüzde 53’ten yüzde 40’a)

Gastrik bypass grubu: yüzde 35 azalma (yüzde 47’den yüzde 12’ye)

Tüm mide ameliyatı grubu: yüzde 34 azalma (yüzde 45’ten yüzde 11’e)

Obezite ameliyatı operasyonu geçiren hastaların yüzde 88’inde glisemik kontrol seviyesi iyi ya da kabul edilebilir bir duruma geldi.

İlaç tedavisi grubundaki hastalara göre, bariatrik cerrahi grubundaki hastalarda daha çok kilo kaybı, genel sağlık durumunda daha çok düzelme ve daha az ağrı gözlemlendi.”

Beş yıl süren STAMPEDE araştırmasının sonuçları 15 Şubat’ta New England Journal of Medicine’da, “Diyabet Tedavisinde Yoğun İlaç Tedavisine Karşı Bariatrik Cerrahi – 5 Yıllık Sonuçlar,” başlığıyla yayımlandı.