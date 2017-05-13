Tıpta uzmanlık eğitimi dünya standartlarına yükseltilecek

Tıpta uzmanlık eğitimi masaya yatırıldı! Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, önceliklerinin, Türkiye kaynaklı bilimsel yayınları sayı ve kalitesini artırmak ve tıpta uzmanlık eğitiminde dünya standartlarını yakalamak olduğunu belirtti. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Çalıştayı’nın ikincisi, 58 eğitim ve araştırma hastanesinin yöneticileri, eğiticileri ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin katılımıyla Kocaeli Kartepe’de yapıldı. Yaklaşık 700 sağlık profesyonelinin bir araya geldiği çalıştayda tıpta uzmanlık eğitimi tüm yönleriyle ele alındı.

Çalıştayda bir konuşma yapan Prof. Dr. Erdöl, açılıştaki konuşmasında, Türkiye genelinde 58 eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan yaklaşık 10 bin asistanın uzmanlık eğitimlerini yürüttüklerini kaydederek, şunları söyledi: “Düzenlediğimiz bu çalıştayda uzman doktor adaylarımızın eğitimlerini değerlendirip, eğitim standartlarını belirlemeyi planlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayı ve kalitesini artırmak ve tıpta uzmanlık eğitiminde dünya standartlarını yakalamak önceliğimiz. Eminim ki ülkemize sağlık alanında daha çok ve daha nitelikli patent, buluş, yöntem, metot kazandıracağız.”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe de tıpta uzmanlık eğitimini yönetmek ve başarılı olmanın, iyi koordinasyon ve yetki paylaşımının yapılmasıyla sağlanabileceğini dile getirerek, bilgi ve deneyimlerin kolektif kullanılmasının eğitim sürecini güçlendirmenin yanı sıra kaynak israfını önleyeceğini belirtti.

Üniversitenin akademik kurulları tarafından geliştirilen eğitim programları çerçevesinde uzmanlık eğitiminin kalitesinin dünya standartlarının üzerine çıkacağına inandığını ifade eden Prof. Dr. Pençe, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında büyük bir ivme kazanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile sağlıkta dönüşüm sürecine kısa, orta ve uzun vadede pozitif katkı sağlayacağız. Akademik ve bilimsel alanda SBÜ ile afiliye olan hastanelerde araştırma, birlikte proje ve çalışmaların geliştirilmesinin yanında, mevcut standartlar daha da yükselecektir.” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı ise tıpta uzmanlık eğitiminde kalite ve başarının sağlık sisteminde yaşanan sorunlarla yakın ilişkisi olduğuna işaret ederek, bu amaçla seferberlik başlattıklarını ve kısa sürede önemli mesafeler aldıklarını belirtti.