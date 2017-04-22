Tırnak makasları için tehlike uyarısı: Yüksek oranda virüs bulaşma riski var

Dünyada ilk kez Sakarya’da yapılan araştırma ile Hepatit B hastalarının tırnaklarında bulunan virüsün miktarı belirlendi. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Köroğlu ve ekibinin yaptığı araştırma ile Hepatit B hastalarının tırnaklarında bulunan virüsün miktarı ve tırnak makaslarında virüsün varlığı belirlendi. Doç. Dr. Mehmet Köroğlu ve ekibi tarafından yapılan çalışma Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi’nde araştırma ekibi adına Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş tarafından sunuldu.
Araştırmayı yapan bilimsel ekip adına konuşan Prof. Dr. Altındiş, “Daha önce tırnakta Hepatit B virüsünün bulunduğunu gösteren sadece bir araştırma vardı. Bu çalışmada dünyada ise ilk kez Hepatit B hastalarının tırnaklarında bulunan virüsün miktarı belirlendi. Bu hastaların tırnaklarında virüs bulunması sebebiyle, manikür ve pedikür aletleri tek kullanımlık olmadığı takdirde veya sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarının tam uygulanamadığı durumlarda, yüksek oranda Hepatit B virüsünün bulaşma riski vardır.
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