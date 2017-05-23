TİKA Bangladeş’te Tüberkülozla mücadele edecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK), Bangladeş Sağlık Bakanlığı Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı Genel Müdürlüğü Bangladeş’te Tüberkülozla Mücadele Programı başlatıldı.

Tüberküloz(TB) hastalığı, günümüzde etkin bir şekilde tedavi edilebiliyor olmasına karşın halen dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak varlığını devam ettiriyor. Dünyada 9,6 milyon Tüberküloz hastasının olduğu bilinmekte olup bunların 480.000’nin çok ilaca dirençli TB olması ve HIV ile birliktelik göstermesi hastalığının ciddiyetini artırıyor.

Türkiye’de uygulanan TB kontrol faaliyetleri sonucunda yüz binde 18 indisans hızı ile hastalık eliminasyon aşamasına gelmiş ancak TB’nin bulaşıcılığı yüksek olan bir hastalık olması ve ülkemizin göç alan bir ülke olması nedeniyle hastalığın tam olarak kontrol altına alınması mümkün olamıyor. Bu nedenle TB ile küresel düzeyde mücadele edilmesi gerekiyor.

Dünyada tüberküloz en çok Güney-Doğu Asya ve Sahra Güneyi Afrika’da bulunuyor. Bangladeş’te her yıl 306 bin yeni hasta ortaya çıkıyor. Bangladeş’in yüksek göç alan bir ülke olması, nüfus yoğunluğunun fazlalığı, yoksulluk, hava kirliliği ve elverişsiz çalışma koşulları TB’ın yüksek hızla yayılmasına olanak sağlıyor.

Türkiye sahip olduğu personel, bilgi ve deneyimleri ile TB hastalığının küresel düzeyde kontrol altına alınması için ‘Tüberkülozla Mücadele Programı’nın ilk ayağını Bangladeş’te başlattı. Bangladeş Sağlık Bakanlığı Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde yürütülecek program sağlık personelinin eğitilmesi, Tüberküloz tedavisi hizmeti veren hastane ve dispanserlere tıbbi donanım ve malzeme desteği verilmesi, yeni TB merkezleri oluşturulması gibi bileşenlerden oluşuyor.

TB ile Mücadele Programını başlatmak üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) Tüberküloz Daire Başkanı Dr. Erhan Kabasakal, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kılıç ve Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Şeref Özkara ile TİKA personelinden oluşan teknik bir heyet Bangladeş’te bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Dakka ve Mymensingh’te TB merkezlerini ziyaret eden heyet ülkenin TB alanındaki uygulamalarını yerinde inceledi ve ihtiyaçlarını tespit etti.