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Trpharm’a yeni Medikal Direktör

Trpharm’a yeni Medikal Direktör Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi’nde MBA derecesini alan Belgin Özdilsiz, 4 Temmuz 2017 tarihi itibariyle TRPharm İlaç’a Nadir Hastalıklar Medikal Direktörü olarak atandı.

Belgin Özdilsiz, 2000-2001 yıllarında Çamlıca Ömür Hastanesi’nde hekimlik yaptıktan sonra kariyerine 2001-2014 yılları arasında sırasıyla Sanovel’de medikal danışman, Ali Raif İlaç’ta ürün müdürü ve medikal müdür, Meda İlaç’ta medikal müdür ve GlaxoSmithKline’da medikal müdür, kıdemli medikal müdür ve grup medikal müdür olarak görev yaptı. Özdilsiz, TRPharm’a katılmadan önce son olarak 2014-2017 yılları arasında Sanofi Genzyme’da sırasıyla Medikal ve Ruhsatlandırma Direktörü, Medikal Alan Müdürü olarak görev yaptı.

 


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