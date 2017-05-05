Trump: Obamacare esasen öldü

Trump, selefi Barack Obama’nın kamuoyunda Obamacare olarak bilinen “Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası”nı feshetmeyi öngören yeni sağlık sigortası tasarısının, ABD Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Cumhuriyetçi liderlerin eşlik ettiği Trump, konuşmasına “felaket” olarak nitelendirdiği Obamacare’i eleştirerek başlarken, “Obamacare’in işlemeyeceğini biliyorduk. Ben bunu çok uzun süre önce tahmin ettim, çuvallayacağını söyledim. Şimdi başarısız olduğu çok net ortada. Obamacare esasen öldü.” ifadelerini kullandı.

“SENATO’DAN DA GEÇİRECEĞİMİZDEN ÇOK EMİNİM”

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan tarafından hazırlanan Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası’nın (AHCA) ise “mükemmel bir plan” olduğunu ifade eden Trump, “Tasarıyı, Senatodan da geçireceğimizden çok eminim.” dedi.

Trump, ayrıca tasarının Obamacare’i tamamen iptal etmediği eleştirilerine atıfta bulunarak, “Bu tasarı, Obamacare’nin yürürlükten kaldırılması ve değiştirilmesidir. Bu konuda hata yapmayın.” yorumunda bulundu.

“BİZİ BİR ARAYA GETİRDİ”

Donald Trump, Obamacare’i iptal etme arzusunun Cumhuriyetçileri bir araya getirdiğini anlatırken, şunları kaydetti:

“Cumhuriyetçi Parti olarak gerçekten inanılmaz bir sağlık planı hazırladık ve bu bizi bir araya getirdi. Bu işi bitireceğiz ve sonra bildiğiniz gibi vergi planımızı, çok büyük vergi indirimlerini uygulamaya koyacağız.”

Trump’ın ardından mikrofona geçen Paul Ryan ise önce tasarıya verdiği destekten ötürü Başkan Trump’a sonra emeği geçen diğer Cumhuriyetçi liderlere ve Beyaz Saray yetkililerine teşekkür etti.

Ryan, bununla birlikte tasarının yasalaşması için hala uzun bir yolun katedilmesi gerektiğine işaret ederek, “Bugün büyük bir gündü ancak süreçteki sadece önemli bir adımdı. Tasarının yasalaşmasını sağlamak için halen yapacak çok işimiz var ve Senatodaki arkadaşlarımızın çalışmak için istekli olduğunu da biliyorum.” diye konuştu.