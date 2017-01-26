TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz: İlaçlarla ilgili suçlar internet üzerinde yoğunlaştı

Sağlık alanında uygun olmayan ve istismar amacı taşıyan ilaç, cihaz, sağlık vaatli ürünler, kozmetik gibi ürünlerin pazarlanmasının önlenmesi amacıyla düzenlenen ‘Tüketiciyi Yanıltıcı Reklam, Pazarlama ve Satışlarla Etkin Mücadele Çalıştayı’nda, sorun iletişim ve hukuk yönünden ele alınırken, özellikle bu tür ürünlerde ismi kullanılan ünlülerin de dikkatli olması gerekliliği vurgulandı. Yasal boşluğun doldurulmasının ardından da internet üzerinde yoğunlaşan bu tür istismarlara karşı mücadelede etkinliğin arttığı belirtildi. Öte yandan bu tür ürünlerin pazarlanmasında ünlü isimlerin kullanıldığı belirtilerek, ünlüleri yasal ürünler için özenli olmaya, isimlerinin sahtekarlıkla kullanıldığı durumlar için de müdahale etmeye çağrıldı.

Çalıştaya kayılan Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Adalet Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paydaş sivil toplum örgütleri sorunun tüm boyutlarını tartıştı. Çalıştayın açılışında, yapılan denetimlere yönelik bilgi veren TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz, ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik denetim yapma yetkileri bulunduğunu ve piyasadan çekme dahil yaptırım uygulayabildiklerini kaydetti.

Yasal altyapının sağlandığını belirten Gürsöz, denetimleri internet üzerinde yoğunlaştırdıklarını kaydederek şu değerlendirmeleri yaptı: Üretiminden hastaya ulaşana kadar bizim tedarik zincirimiz yüzde yüz güvenli diyebiliyoruz. Bunu rahatlıkta konuşabilen dünyadaki yegane ülkeyiz. Biz bu kadar sıkı takip etmeye başlayınca normal mecranın dışına çıktı ve internet ortamına kaydı. Biz mücadele ediyoruz ama başkaları da boş durmuyor, onlar da çalışıyor. 40 milyar liralık bir pazar büyüklüğü olunca, birilerinin de iştahını kabartıyor. Bu kadar büyük bir çekim alanı oluşturuyor. Normal yolu güvenli hale getirdik, kapattık ama internet üzerine kaydı.

Belli ürünlerin, kaçakçıların gözdesi haline geldiğine dikkat çeken Gürsöz, Türkiye’den yurt dışına uyuşturucu imali için ürün kaçırıldığını belirtti. Gürsöz, hızla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, emniyet ve savcılıkların da iş birliği ile bu konuda da etkin bir mücadele yürüttüklerini bildirdi. Gürsöz, internet üzerindeki suçun önem kazandığını belirterek “İlaçta şu anda bizim mücadele anlamında normal tedarik zinciri ile bir sıkıntımız yok. İnternet yolunu tıkamamız gerekiyor. 2016 yılı içerisinde internet üzerinden ilaç sattıklarını tespit ettiğimiz bin 309 siteye erişimi engelledik. 209 internet sitesi hakkında da cumhuriyet savcılıklarımıza suç duyurusunda bulunmuşuz” bilgisini verdi.

Tıbbi cihaz ve kozmetikte piyasa denetimi

Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik sahadan numune toplayarak denetimlerin yapıldığını hatırlatan Hakkı Gürsöz, “Denetim ekiplerimiz sürekli sahadan çuvallar dolusu numuneyle dönüyor. Onların analizlerini yapıyoruz. Eğer güvensiz bulursak derhal toplatıyoruz. Piyasa denetimimiz geçen yıl zirveye ulaştı ve bu yıl onun da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Güvensiz ürünlerden piyasamızı, alanımızı temizleyene kadar mücadele bitmeyecek” dedi.

İnternet üzerinden yapılan yanıltıcı beyanlar

İlaç dışındaki ürünlerin yanıltıcı sağlık vaadi içerecek şekilde satılmasının da suç olduğunu belirten Gürsöz, bu kapsamda yürütülen çalışmalarla suistimal gördükleri 5 bin 56 sitenin kapatıldığını açıkladı. Gürsöz şu bilgiyi verdi: “Bir şeyi iyileştirir, sizi bundan korur, tedavi eder, her derde deva şeklinde beyanlar, TİTCK’in yetki alanına giriyor. Bizim mücadelemizin en yoğun sürdüğü yer burasıdır. Herkes hekimlik iddiasında. ‘Benim bu ürünüm şunu düzeltir, tedavi eder, her derde devadır’ sloganlarıyla reklam yapan 5 bin 56 internet sitesine erişimi engelledik. İki yıl önceye gidin, internette bunların reklamından geçilmezdi” dedi.

Gürsöz, saç dökülmesini önleme, cinsel güç ve kilo verdirme gibi ürünlerin de bunlar arasında olduğunu açıkladı. Hakkı Gürsöz, 138 kişi ve internet sitesi hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Müşteri kılığında sipariş verildi

İspat için her türlü imkanı kullandıklarını belirten Gürsöz, Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) desteğiyle yanıltıcı vaatlerle ürün satan internet sitelerine müşteri gibi sipariş verip, ürünleri elde ettiklerini ve incelemeye tabi tuttuklarını, bu yolla delil elde ederek satanlara da işlem yaptıklarını kaydetti.

SB Müsteşar Yard. Fatma Meriç Yılmaz: Açık suistimaller var

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz da konuşmasında internet ve televizyon yayınlarında açık suistimallerin yapıldığını belirterek, “Bu ürünlerin satılmasında çok ciddi problemler var. Bunlardan bir tanesi şu, tüketiciyi siz bilgi eksikliğinden ve tecrübesizliğinden faydalanarak suistimal ediyorsunuz, haksız kazanç elde ediyorsunuz. Bunların yanında en önemlisi sağlığı ile ilgili kendisinin bilmediği riskleri ortama taşımış oluyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş de suçun işlenmeden önlenmesine yönelik çabaların da önemli olduğunu belirterek, suçla mücadeleyle ilgili aşamada da savcılara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldığını anlattı. Menteş, mücadeleyi etkinleştirmek için mevzuat eksiklikleri varsa onlarla ilgili de çalışma yapmak istediklerini vurguladı.

Ünlülere mektup gönderilecek

TİTCK Kozmetik Denetim Daire Başkanı Sevil Azak Sungur ise çalıştayda verdiği bilgide, 2016’da 1198 kozmetik ürünün denetlendiğini, bunlardan 213’ünün uygun, 606’sının düzenlemeye aykırı, 363’ünün ise güvensiz bulunduğunu belirtti. Kozmetikte taklit ürünlerin yoğun olarak gözlendiğini belirten Sungur, bunları üreten firmalara 869 bin 871 TL ceza kesildiğini, yanıltıcı beyan nedeniyle de 5 televizyon kanalı hakkında kapatma isteminde bulunduklarını söyledi.

Bilgilendirme amaçlı olarak 18 milyon kişiye mesaj gönderildiğini kaydeden Sungur, ünlülere de mektup gönderme hazırlığında olduklarını kaydetti. Sungur, zayıflama ürünlerinin tanıtımında isimleri yer alan ünlülere birer mektup göndererek, dikkatli ve özenli davranmalarını isteyeceklerini; isimleri, kendilerinin bilgisi dışında kullanılıyorsa da şikayet etmelerini isteyeceklerini belirtti.

Türkiye’de yılda kişi başı 26 kutu ilaç tüketiliyor

Öte yandan, TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz, 2016 sonu itibariyle Türkiye’de ilaç tüketiminin 2.1 milyar kutu olduğunu açıkladı. Bunun kişi başına yıllık 26 kutu ilaç anlamına geldiğini belirten Gürsöz, kamu ilaç harcamasının 23 milyar TL dolayında olduğunu, kişilerin kendilerinin ve diğer sigorta kollarından yapılan harcamayla birlikte ilaç pazarının 25 milyar TL’ye yaklaştığını kaydetti. Kozmetik ve tıbbi cihazla birlikte 40 milyar TL’lik bir pazar büyüklüğünün gözlendiğini belirten Gürsöz, bu büyüklüğün suç yoluyla kazanç sağlamak isteyenlerin iştahını kabarttığını vurguladı.

Hakkı Gürsöz, ilaç takip sistemiyle ilacın her aşamasının takip edilebildiğini belirtirken, aynı takip sisteminin tıbbi cihaz ve kozmetik için de kurulmaya çalışıldığını açıkladı.