Tuba Ertek, Takeda Türkİye İnsan Kaynakları & İdarİ İşler Dİrektörü olarak atandı

2009 yılında Türkiye pazarına giriş yapan dünyanın en köklü ilaç şirketlerinden Takeda, son 2 yıl içerisinde Türkiye’nin kendi alanında en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Takeda, yetenek yönetim yaklaşımına güzel bir örnek olarak şirketin en büyük değeri olan çalışanlarına sağladığı atamalar ile daha da güçleniyor.

Haziran 2015 tarihinden beri Takeda Türkiye bünyesinde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Tuba Ertek, 1 Mart itibariyle Takeda İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü olarak atanmıştır. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Ertek, 15 yılı aşkın süredir biriktirdiği bilgi ve birikimi ile göreve geldiği günden bu yana Türkiye organizasyonunun geçirmiş olduğu kültürel ve organizasyonel dönüşümü başarıyla yürütmüş, çalışanların daha mutlu ve bağlı çalışması için çok sayıda, fark yaratan inisiyatifi başarıyla hayata geçirmiş ve “En İyi İşveren” sertifikasını organizasyona kazandırmıştır.

Söz konusu atamalar, Takeda’nın hem lokalde hem globalde çalışanlarına kariyer gelişimi fırsatları sunmak için gösterdiği kararlılığın güzel bir örneğini oluşturmaktadır.