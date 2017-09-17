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Tüm çocukluk aşılarının tek bir iğne ile yapılması mümkün olacak

Tüm çocukluk aşılarının tek bir iğne ile yapılması mümkün olacak Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi

ABD’deki araştırmacılar , çocukluk boyunca yapılması gereken tüm aşıların tek bir iğnede yapılmasına yönelik çalışmalarında önemli bir yol kat etti. Araştırmacılar, tek bir iğnenin enjekte ettiği aşıların vücutta zaman ayarlı birer kapsül içinde tutulmasını ve zamanı geldiğinde vücuda karışmasını sağlayacak yöntemi farelerde denedi. Science dergisinde yayınlanan bulgulara göre bu yöntem farelerde istenen sonucu verdi. Araştırmacılar, bunun insanlara uygulanması halinde dünyanın dört bir yanında çocukların, doktorların ve ebeveynlerin işini önemli ölçüde kolaylaştıracağını söylüyor. Çocukların hepatit, çiçek, kızamık gibi çok sayıda aşı olması gerekiyor.

Massachusetts Institute of Technology’deki (MIT) araştırmacıların geliştirdiği yöntemde aşılar, minyatür birer kahve bardağı gibi yapıların içinde vücuda enjekte ediliyor. Fareler üzerindeki deneylerde bilim insanları bu yapıların istedikleri zaman vücutta çözünebilmesini ve içindeki aşıların dolaşım sistemine karışmasını sağlıyor. Deneylerde 3 ayrı aşı 9, 20 ve 41 gün sonra farelerin dolaşım sistemlerine karıştı.

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Bilim insanları yüzlerce gün sonra çözünebilen yapılar da geliştirdiklerini açıkladı. MIT’den Prof. Robert Langer, bu araştırmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını, özellikle düzenli aşı programlarını yürütmekte zorlanan gelişmekte olan ülkelerde tek bir iğne ile tüm aşıların yapılabilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Araştırmacılardan Dr. Kevin McHugh da gelişmekte olan ülkelerde aşı olamamak ile bir kerede tüm aşıları olmak arasında büyük bir fark olduğunu vurguladı.Kaynak:BBC


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