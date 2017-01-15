Dünya genelinde kuş gribi alarmı! İlk kez onlarca şehirde birden görüldü

Dünya genelinde kuş gribi alarmı! İlk kez onlarca şehirde birden görüldü Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Çin’de kuş gribinden ölenlerin sayısı 36’ya yükseldi. Yunanistan’ın Türkiye sınırında virüse rastlandı. ABD’de bazı eyaletlerde barınaklardaki kediler karantinaya alındı. Üç farklı kuş gribine karşı alarm verildi. Türkiye’de ilk kez 2005 yılında görülen ve 2009 yılına kadar can kayıplarına da neden olan kuş gribi için tüm dünyada yeniden alarm verildi. Çin resmi ajansı Xinhua’nın bugün duyurduğu habere göre ülkenin iç kesimindeki Henan eyaletinde bir kişi daha H7N9 kuş gribi virüsünden öldü. 36 yaşında bir ördek satıcısı olan erkek kurbanın 25 Aralık’ta ateşlenip hastaneye kaldırıldığı ve 11 Ocak’ta hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece bu kış Çin’de kuş gribinden ölenlerin sayısı 36’ya çıktı.

H7N9 virüsü insandan insana kolayca bulaşmasa da, uzmanlar mutasyon geçirip daha bulaşıcı hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. ABD’de ise bir başka kuş gribi virüsü türü olan H7N2’nin evcil kedilere bulaştığı ve New York’ta söz konusu hayvanların karantinaya alındığı açıklanyan NY Sağlık İdaresi, kentteki hayvan barınaklarında bulunan kedilerden 386’sında kuş gribi virüsüne rastlandığını belirledi.

New York’taki virüsün öncelikle geçen kasım ayında, NYC Hayvan Bakım Merkezinin işlettiği Manhattan’daki hayvan barınaklarında bulunan kedilerde görüldüğü, ardından Queens ve Brooklyn barınaklardaki kedilere de bulaştığı kaydedildi.

New York Sağlık İdaresinin açıklamasında, evlerine kedi alan New Yorklulardan, virüs konusunda uyanık olmaları ve bu konuda gerekli önlemleri almaları istendi.  Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu’ndan (OIE) 26 Aralık’ta yapılan açıklamada virüsün Türkiye sınırı yakınlarındaki Evros, yani Meriç Nehri deltasındaki bir kuğuda tespit edildiği belirtilmişti (Kaynak Hürriyet)

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