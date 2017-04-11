Tüp bebek tedavisi meme kanseri riskini artırmıyor

Tüp bebek tedavisiyle anne olan ya da anne olmaya hazırlanan kadınlara iyi bir haberimiz var: Tüp bebek tedavisi meme kanseri olma riskini artırmıyor. Hollanda’da 25 binden fazla kadının katıldığı araştırma, tüp bebek tedavisi gören kadınlarda meme kanserine yakalanma olasılığının genel popülasyona göre farklı olmadığını ortaya koydu. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kadınları yakından ilgilendiren araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

Endişelenmeyi bırakın

“Pek çok kadın tüp bebek tedavisinin, meme kanseri riskini artırabileceği konusunda endişe taşımaktaydı. Çünkü memedeki bazı meme kanser türleri, yüksek hormon seviyeleriyle bağlantılıydı.

Fakat Hollanda’da 25 bin den fazla kadının katıldığı ve JAMA dergisinde yayınlanan çalışma, tüp bebek tedavisi gören kadınlarda meme kanserine yakalanma olasılığının genel popülasyona göre farklı olmadığını ortaya koydu. Gerçekte araştırmacılar, yedi defa ya da daha fazla tüp bebek tedavisi görmüş kadınlarda meme kanseri riskini önemli derecede daha düşük olarak saptadılar.

Aslında uzun zamandır zaten meme kanseri ve tüp bebek tedavisi arasında bir bağlantı olmadığı biliniyordu ama bu çalışma bu konuyu daha da netleştirerek, tedavi gören kadınların endişelerine son verdi.

Yıllar önce üreme tedavisi şimdiki gibi başarılı ve modern değildi. Oysa şimdi çoğu kadın çok daha kısa süre ilaç kullanarak tedavi olabiliyor. Üstelik kişiye özel ve düşük dozlu hasta dostu tedaviler sayesinde hormonlardaki yükseklik çok daha kısa sürüyor.

Rutin meme taramalarınızı ihmal etmeyin

Yine de tüp bebek tedavisi görseniz de görmeseniz de rutin meme taramalarınızı ihmal ettirmemelisiniz. Çünkü her hastanın hikayesi ve genetik yatkınlığı farklıdır. Özellikle 40 yaş ve sonrası tedavi gören kadınlar rutin mamografi taramalarını asla ihmal etmemelidir.”