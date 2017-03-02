Türk akademisyen için intihal iddiası

Kısa bir süre önce bir Türk araştırma görevlisinin rahim ağzı kanserini erken teşhis edecek kağıt tabanlı ‘mikroakışkan çip’ ürettiği duyurulmuştu. Bu haberleri okuyan Boston Üniversitesi yetkililerinin açıklamaları eğitim dünyasını karıştıracak cinsten.

25 Ocak 2017 tarihinde bir Türk araştırma görevlisinin rahim ağzı kanserini erken teşhis edecek kağıt tabanlı ‘mikroakışkan çip’ ürettiği haberi ajanslara düştü.

Ses getiren bu teknoloji İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) üniversitesin düzenlediği bir basın toplantısıyla kamuoyunun dikkatine sunuldu.

Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Nanoteknoloji Doktora Programını tamamlayan Dr. Melike Karakaya’nın ‘Serviks kanserin POC Erken Moleküler Teşhisi İçeren 3D Kağıt Bazlı Analitik Mikroakıkan Çip’ üzerine bir tez hazırladığı belirtildi. Karakaya’nın ilgili tez için TÜBİTAK desteği aldığı belirtilirken bu konu üzerine Boston Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünde araştırma yaptığı da duyuruldu.

Basın toplantısında Dr. Karakaya’nın çalışmaları sırasında ürettiği belirtilen çip tanıtıldı. Bu çipin rahim ağzı kanserinin teşhisinde yapılan testi kolaylaştırdığı açıklandı. Ayrıca çipin seri üretime geçtikten sonra eczanelerden alınarak evde uygulanabilir olacağı da vurgulandı.

Boston Üniversitesi haberleri fark etti

Bu açıklamalar dikkat çekip basında yer bulurken Boston Üniversitesi’nin açıklaması gündemi değiştirdi.

Boston Üniversitesi’nin Teknoloji Geliştirme Ofisi’nden Michael J. Pratt, bu konudaki haberleri okuyunca 8 Şubat 2017 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ne bir e-posta gönderdi.

Üniversiteden Doç. Dr. Mehmet Özgür Seydibeyoğlu’nu gönderilen metinde Dr. Melike Karakaya’nın geliştirdiği iddia edilen çiple ilgili çalışmanın aslında Boston Üniversitesi’nde Catherine Klappreich tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada patent başvurusunun da Boston Üniversitesi’ne ait olduğu vurgulanarak Melike Karakaya’nın ilgili ekibin laboratuvarındaki çalışmalarda ziyaretçi akademisyon olarak yer aldığını ancak projeye herhangi bir katkısı olmadığı vurgulandı.

Patent başvurusunda adı yok

2015 yılının Aralık ayında yapılan patent başvurusunda Dr. Karakaya’nın isminin olmadığının da altı çizilirken Türk akademisyenin herhangi bir şekilde bu teknolojinin üretimine katkısı olmadığı belirtilerek Boston Üniversitesi’nin fikir haklarını korumak için gerekli olan adımları atacağı yazıldı.

Dr. Melike Karakaya’nın kendisine ait olduğunu öne sürdüğü çipi tarif eden Catherine Klapperich ve ekibi imzalı çalışmanın Royal Society of Chemistry adlı akademik dergide 20 Haziran 2016’da yayınlandığı da vurgulandı.

E-postada ayrıca Melike Karakaya’nın ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bu teknolojide herhangi bir hakkı olmadığı vurgulanırken eğer üniversite ve Karakaya bu çalışmayla ilgili hak iddia ediyorsa bunun acilen kendilerine bildirilmesi istendi. İlgili e-postanın gönderim tarihinden itibaren 7 gün içinde bir başvuru olmadığı taktirde teknoloji ve patentle ilgili Karakaya’nın ve üniversitenin herhangi bir hak iddiasında bulunmadığı sonucuna varacakları da e-postada yer aldı.

Bu mektuba Doç. Dr. Mehmet Özgür Seydibeyoğlu tarafından 13 Şubat’ta yanıt verildi ve Boston Üniversitesi’ne yakında bir yanıt verileceği belirtildi. Sonrasında yanıt verilip verilmediği bilinmiyor. Tek bilinen üniversitenin Dr. Melike Karakaya ile ilgili sayfasında bu çalışmadan hiç bahsedilmediği.