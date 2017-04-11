Türk Dermatoloji Derneği, bir milyon deri hastalıkları broşürünü hastanelere dağıttı

Özellikle internet ortamında, sık görülen ve kronik seyir gösteren bir çok deri hastalığının, umut tacirleri ve bu konuda uzman olmayanların hedefi haline gelerek bir çok sorunlara sebep olması dermatologları harekete geçirdi. Türk Dermatoloji Derneği, konularında deneyimli akademisyen ve uzmanlar tarafından yazılan ve ülkemizde sık görülen 55 farklı deri hastalığı ile ilgili olarak 1 milyon broşür bastırıp, ülkemizdeki tüm üniversite ve eğitim ve araştırma hastaneleri ile büyük devlet hastanelerine gönderdi. Bilinçlendirme çalışmasıyla ilgili Türk Dermatoloji Derneği adına yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Nilgün Şentürk şu açıklamaları yaptı:

Deri en büyük organdır

Deri vücudumuzun dış yüzeyini kaplayan en büyük organımızdır. Derimiz; bizi sıcak, soğuk, güneş, rüzgar, enfeksiyonlar, kimyasal ajanlar, travma gibi dış etkenlerden koruma ve vücudumuzun ısısını düzenleme gibi temel fonksiyonunun yanı sıra estetik açıdan da güzel görünmemizi sağlamaktadır.

Dermatologlar hangi hastalıkları tedavi eder?

Dermatologlar; deri hastalıkları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla sınırlı kalmayıp, saç, tırnak, ağız ve dilde ortaya çıkan hastalıkların da tanısını koyup, tedavisini uygularlar. Özellikle son yıllarda, daha çok genç ve güzel görünmek için dermatoloji alanında kozmetik uygulamalar daha çok ön plana çıkmaya başlamıştır. Esas olarak yaşlanmayı geciktirmek amacıyla PRP, mezoterapi, dolgu, botilinum toksin uygulamaları ile ayrıca lazer cihazları kullanılarak yapılan uygulamalar da kozmetik dermatolojinin alanına girmektedir

İnternet bilgisinin büyük kısmı tıbbi bilgi değil, şüphe edin

Özellikle internet ortamında, sık görülen ve kronik seyir gösteren birçok deri hastalığı, umut tacirlerinin ve bu konuda uzman olmayanların hedefi haline gelmiştir. Bu konuda doktor bile olmayan, ya da uzmanlık alanı dermatoloji olmayan kişiler, sadece ticari kaygılarla toplumda sık görülen sivilce, leke, saç dökülmesi, sedef, vitiligo, egzema ve mantar hastalıkları gibi hastalıklar için umut tacirliği yapmakta ve bu hastalıklara kesin çözüm bulduklarını öne sürmektedirler.

Ürün satın almayın, önce hekime başvurun

Hastalar, deri hastalıkları için doktordan önce aktarlara gitmekte ya da güvenli olmayan ama internetten kolayca ulaşılabilen ürünler ile çare aramaktadır. Kronik gidişli deri hastalıkları için “kesin çözüm” veya “kökünden çözüm” gibi garanti vaatler sunulması bu tacirlerin işini kolaylaştırmaktadır.

Bitkisel ürün kabus yaşatabilir

Günümüzde çok popüler olan bitkisel ürünler birçok deri hastalığı için hiç bir bilimsel temeli ve geçerliliği olmadan “doğal” ya da “bitkisel tedavi” adı altında pazarlanmakta ve bilimsel etkinliği kanıtlanmış ilaç tedavilerine üstün tutulmaktadır. Hastalar, ilaçları kimyasal madde diye kullanmak istememekle birlikte bitkisel olarak sunulan maddelerin çoğunun içeriğinde kimyasal maddeler bulunmaktadır. Bu tip ürünler bu hastalıkları tedavi edemedikleri gibi bazen kalıcı hasarlara da yol açabilmektedir.

Derinizi dermatologlara emanet ediniz

Bu broşürler ile deri ve zührevi hastalıkları konularında hastalarımıza güncel ve bilimsel bilgileri aktarmaya çalışılmıştır. Deriniz bizim için kıymetlidir. Hem dermatolojik hastalıklarınızın tedavisi hem de sağlıklı ve genç görünümünüzü korumak için derinizi dermatologlara emanet ediniz. Hasta bilgilendirme broşürlerine TDD web sitesinden ulaşabilirsiniz.

TDD (Türk Dermatoloji Derneği) Resmi Sitesi

http://www.turkdermatoloji.org