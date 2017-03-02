Türk doktor Bahar Uslu tıp literatürüne girdi

USLU YÖNTEMİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Türk Doktorun geliştirdiği yöntem dışarıdan destekli hamilelik, tüp bebek edinme gibi bilimsel araştırmalar kapsamında ‘Uslu Yöntemi’ olarak tıp literatürüne geçti.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı Bahar Uslu, üremede yeni yöntemler konusundaki başarıları nedeni ile ABD’deki Yale Üniversitesine davet edildi. Kısırlık ve tüp bebek tedavisi ile ilgili çalışmalarını burada sürdüren Uslu, kadın-doğum ve kısırlık araştırmalarında 40 yıldır kullanılan; uygulanacak tedavilerin yararlarının test edildiği, tedavi sonrası üremeye yatkın ve ölü yumurtaları sayma ile ilgili klasik yöntemin yanlış sonuçlar verdiğini saptadı.

Uslu’nun, daha kullanılabilir ve daha doğru sonuçların alınmasını sağlayacak yönteme ilişkin çalışması ‘Journal of Ovarian Research’ dergisinde yayımlandı.

“NASIL DAHA İYİYİ, DAHA DOĞRUYU YAPABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNDÜM”

Son iki üç yıldır yaptıkları deneylerin sonuçlarını eski yöntemle yaptıklarında alışık olunmayan farklı sonuçlar aldıklarını söyleyen Uslu, “Yöntemler hakkında kafamızda soru işaretleri oluştu, nasıl daha iyiyi, daha doğruyu yapabiliriz diye. Kırk yıldır kullanılan tüp bebek tedavilerinde bir yöntem vardır. Verdiğiniz ilacın tedaviye olumlu ya da olumsuz katkısını dokusal olarak boyadığınız kesitlerde ölü ve canlı hücrelerin sayısını karşılaştırırsınız” dedi.

YENİ YÖNTEMLER OLUŞTURUYORUZ

Dr. Uslu, “Daha önce kullanılan yöntemde ölü hücreler sayılırdı. Son iki yıldır yaptığım çalışmalarda özellikle tüp bebek histolojik çalışmalarında, fareler üzerinde yapılan deneylerde yeni yöntemler oluşturuyoruz, hayvanların yumurtalıklarındaki hücreleri sayıyoruz. Eski metodla alışık olmadığımız sonuçları alınca, üzerinde kafa yormaya başladım. Nasıl daha doğru sonuç alırız diye ve bir yöntem geliştirdim” diye konuştu.

“ÜST DÜZEY HOCALARIN KABULÜNÜ ALARAK LİTERATÜRE SOKMAYA BAŞARDIM”

Tıp dünyasında yıllarca geçmişi bulunan bir yöntemi değiştirmenin çok zor ve riskli olduğuna değinen Uslu, “Önce bölümdeki arkadaşlarla paylaştım, Yale’in ilgili bölümüyle paylaştım ve kabul gördü. Daha sonra Barselona’da, bu konunun üst düzey hocalarının buluştuğu bir etkinliğe davet aldım, yöntemi orada sundum. Çok büyük ilgiyle karşılandı. Sonra Las Vegas’ta sundum. Bilim dünyasının üst düzey hocalarının kabulünü alarak literatüre sokmayı başardım” diye konuştu.

Geliştirdiği yöntemin kendi adıyla anılmasının kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu belirten Bahar Uslu, “Sektörde çok büyük tecrübelerim olmamasına karşın bunu erken atılmış bir adım olarak görüyorum” dedi.