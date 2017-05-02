Literatüre geçecek ‘ultra mini’ operasyon

Konya’da bir hastanın karaciğerinde tespit edilen 3 santimetre çapındaki taşa, “ultra mini” denilen 2,6 milimetrelik cihazlar kullanılarak müdahale edildi. Operasyonu gerçekleştiren doktorlara göre bu müdahale dünyada ilk olma özelliğine sahip. 38 yaşındaki işçi Seyit Esen, şiddetli karın ağrısı ve gözlerinde sararma şikayetiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Tetkiklerde karaciğerinde 3 santimetre çapında taş olduğu tespit edilen Esen’e, müdahale için hastane doktorları harekete geçti.Hastanenin üroloji profesörü Dr. Ahmet Öztürk, Genel Cerrah Prof. Dr. Metin Belviranlı, Girişimsel Radyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Bakdık ve üroloji doktorları Yrd. Doç. Dr. Mehmet Giray Sönmez’den oluşan ekip, ultra mini cihazlarla karaciğere müdahale ederek taşları temizledi.
“DÜNYADA BU İŞİ YAPAN İLK EKİP OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”
Endoskopik yöntemlerle taşın kırılması gerektiğine karar verdiklerini aktaran Öztürk, karaciğerde irili, ufaklı taşlar bulunduğu için ameliyatın neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Endoskopik yöntemle karaciğer içerisindeki safra kanalına girerek taşların parçalandığını, bir kısmının dışarıya ve bağırsağa itilerek müdahalenin tamamlandığını anlatan Öztürk, şunları söyledi: “Karaciğer çok kanamalı bir organ. Kanallar küçük. Buradaki işlemler tahribata neden olabilir. Bizim kullandığımız aletlerle kanallarda rahat hareket edip, taşa ulaştık. Kanama ihtimalini en az düzeye indirdik.
Ameliyattan sonra açılan delik daha çabuk kapandı. ‘Ultra mini’ diyebileceğimiz yaklaşık 2,6 (8F) milimetrelik aletleri kullanarak müdahaleyi yaptık. Yurt dışında daha kalın, yaklaşık 1 santimetreye yakın aletlerle yapılmış ender uygulamalar var. Biz ultra mini dediğimiz aletlerle bu işi dünyada ilk yapan klinik olmanın gururunu yaşıyoruz. Şu anda ameliyat görüntülerini hazırlıyoruz. Uluslararası camiaya bunu duyuracağız. Video sunumlarla uluslararası toplantılarda uygulamayı anlatacağız. Endoskopik taş tedavisi tecrübemizi karaciğerdeki taşa uyguladık. Sonuçta hastamızın da bizim de yüzümüz güldü. Hepimiz mutluyuz.”
24,000 BeğenenBeğen
13,284 TakipçiTakip Et