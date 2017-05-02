Literatüre geçecek ‘ultra mini’ operasyon

“DÜNYADA BU İŞİ YAPAN İLK EKİP OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Endoskopik yöntemlerle taşın kırılması gerektiğine karar verdiklerini aktaran Öztürk, karaciğerde irili, ufaklı taşlar bulunduğu için ameliyatın neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Endoskopik yöntemle karaciğer içerisindeki safra kanalına girerek taşların parçalandığını, bir kısmının dışarıya ve bağırsağa itilerek müdahalenin tamamlandığını anlatan Öztürk, şunları söyledi: “Karaciğer çok kanamalı bir organ. Kanallar küçük. Buradaki işlemler tahribata neden olabilir. Bizim kullandığımız aletlerle kanallarda rahat hareket edip, taşa ulaştık. Kanama ihtimalini en az düzeye indirdik.

Ameliyattan sonra açılan delik daha çabuk kapandı. ‘Ultra mini’ diyebileceğimiz yaklaşık 2,6 (8F) milimetrelik aletleri kullanarak müdahaleyi yaptık. Yurt dışında daha kalın, yaklaşık 1 santimetreye yakın aletlerle yapılmış ender uygulamalar var. Biz ultra mini dediğimiz aletlerle bu işi dünyada ilk yapan klinik olmanın gururunu yaşıyoruz. Şu anda ameliyat görüntülerini hazırlıyoruz. Uluslararası camiaya bunu duyuracağız. Video sunumlarla uluslararası toplantılarda uygulamayı anlatacağız. Endoskopik taş tedavisi tecrübemizi karaciğerdeki taşa uyguladık. Sonuçta hastamızın da bizim de yüzümüz güldü. Hepimiz mutluyuz.”