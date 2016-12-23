Türk halkı kalp sağlığını ihmal ediyor!

Kalp ile ilgili sorunların gün geçtikçe artmasına bağlı olarak bu sorunların teşhisinde gecikme, kalpte onarılmaz hasarlara neden olabiliyor. Önleyici tedavilerin daha fazla önemsenmesi gerektiğinin altını çizen uzman kardiyolog Prof. Dr. Günsel Şurdum Avcı, kalp sağlığı konusunda önlem alınmaması halinde 2020 yılında Türkiye’de yıllık hasta sayısının 400 bine çıkacağına dikkat çekti.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Günsel Şurdum Avcı, geçtiğimiz günlerde Ataşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Kalp Sağlığının Şifresi” konulu konferansta, Ataşehirliler ile bir araya geldi. Prof. Dr Günsel Avcı, konferans kapsamında koroner kalp hastalığını önlemek ve daha sağlıklı bir hayat sürmenin yollarını anlattı.

Dünyada en fazla ölüme neden olan hastalıkların başında koroner kalp hastalığının geldiğini belirten Prof. Dr. Günsel Avcı, kalple ilgili hastalıkların gelecekte daha da artma riskine karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Avcı, “Türk Kardiyoloji Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre; Türkiye’de yılda 230 binin üzerinde kalp ve damar hastalığına yakalanan kişi olduğu biliniyor. Bu kişilerin yüzde 50’si yaşamını yitiriyor. Böyle giderse 2015-2020’de yıllık hasta sayısının 400 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Hal böyleyken, hastalığa yönelik bir dizi önlem alınması gerektiği aşikar. Her bireyin, genç yaştan itibaren düzenli egzersiz yapması ve sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Bir diğer tedbir, sigara ve alkolden uzak durmak… Eğer genetik yatkınlık, tansiyon, şeker ve kolesterol yüksekliği söz konusu ise önleyici tedaviler uygulanması gerekiyor. Çünkü kalp damar hastalığı riskini sigara içmek 3 kat artırırken, yüksek tansiyon 2 kat, kolesterol 3 buçuk kat, şeker hastalığı ise 2 buçuk kat artırıyor” dedi.

“Doğal Bypass hem kalbinizi koruyor hem de ameliyatsız tedavi ediyor”

Damar sertliği nedeniyle damarlarda ciddi daralmalar meydana gelmesi halinde ‘EECP ile Doğal Bypass’ tedavisi sayesinde sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek mümkün. EECP ile Dpoğal Bypass’ın Türkiye’deki en deneyimli uygulayıcısı olan Prof. Dr. Avcı, “Özellikle kalp hastalığına yatkınlığı bulunan kişiler için kalp sağlığı konusunda daha etkili bir korunma ihtiyacı var. Bu yöntemlerden biri de ‘Doğal Bypass’ tedavisi. Koroner kalp hastalığının her evresinde uygulanan kansız ve ameliyatsız bir tedavi olan EECP ile Doğal Bypass tedavisi, ileri düzeydeki koroner kalp hastalığı tedavisinin yanı sıra önleyici bir tedavi olarak öne çıkıyor. Vücudun belden aşağısına kalp atışları ile uyumlu bir ‘Ritmik Masaj’ şeklinde uygulanıyor. Böylece kalp başta olmak üzere tüm doku ve organlarda kanlanma artıyor. Kanlanma ve kan dolaşımının artmasına bağlı olarak kalp krizi riski asgari seviyeye düşüyor, kaslarda yorgunluğa yol açan maddelerin uzaklaştırılması ile birlikte performans artışı yaşanıyor. EECP yalnızca koroner kalp hastalıklarının tedavisinde değil, diğer birçok sağlık problemi için de alternatif bir tedavi seçeneği olarak öne çıkıyor” diye konuştu.