Kızılay alarm verdi: Kan stoklarımız yetersiz

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından kan stoklarının azaldığını ‘son dakika’ olarak duyurdu. Başkan Kınık, herkesi bağış yapmaya, destek olmaya çağırdı. 18-65 yaş arası sağlıklı bireylerin kan verebileceğini söyleyen Kınık, “Erkekler yılda 4, kadınlar 3 kez kan verebilir” dedi.

Ülke genelinde kan stoklarının yetersiz olduğunu söylen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, kış mevsiminin olumsuzlukları nedeniyle düşük kan bağışının ortaya çıkardığı açığın, acil durum stoklarından karşılandığını belirterek, kan bağışı çağrısında bulundu. Türkiye genelinde 60 bin olması gereken stok seviyesinin 30 bin civarına düştüğünü açıklayan Kınık, ülkenin bir yıllık kan bağışı ihtiyacının 2,5 milyon olduğunu kaydetti.

Kerem Kınık, Türkiye genelindeki 250 kan bağışı noktasına 18-65 yaş arası sağlık bireyleri beklediklerini söyledi. “Erkekler yılda 4 Kadınlar 3 kez kan verebilir” diyen Kınık, daha önce kış mevsiminin olumsuz hava koşulları nedeniyle bağışların azaldığını açıklamıştı.

SPOR KLÜPLERİNDEN DESTEK

Kızılay’ın kan bağışı çağrısı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Beşiktaş, Galatasaray gibi spor klüpleri başta olmak üzere dernek ve vakıflar ile vatandaşlar hem Kızılay’ın hem de başkanın çağrılarını paylaşarak, kan bağışı yapılması istendi. Yurt geneli Kan Bağış noktalarının adreslerini öğrenmek için http://kanver.org/KanHizmetleri/KanBagisiNoktalari/ ile @KanverOrg Web siteleri ziyaret edilebilir.