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Türkiye’den Libya’ya 22 bin ton ilaç ve tıbbi sarf malzemesi desteği

Türkiye’den Libya’ya 22 bin ton ilaç ve tıbbi sarf malzemesi desteği Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Türk Kızılayı tarafından tedarik edilen 22 ton ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eş güdümünde Libya’ya gönderildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli hastane ve sağlık merkezlerinin ivedi tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacı üzerine Türk Kızılayınca tedarik edilen 22 ton ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin AFAD eş güdümünde Libya’ya sevkiyatının bugün gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu malzemenin Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği koordinasyonunda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Sağlık Bakanlığına teslim edildiği vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi: “Libya’nın istikrara kavuşturulmasına önem atfeden ve Libya Başkanlık Konseyi’nin bu yöndeki çabalarını destekleyen Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde gayret göstermeye devam edecektir.”


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