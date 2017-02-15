Türkiye, 2016’da 105 milyar adet sigara tüketti

Tütün ve Alkol Düzenleme Kurumu tarafından 2016 tütün ürünleri satış ve tüketim istatistikleri açıklandı.Geçtiğimiz yıla göre ülkemizde satılan sigara miktarında %2,21 oranında artış gerçekleşti. Oranın 2010 yılına göre %13 olması korkutucu tabloyu gözler önüne sermekte. İç piyasada gerçekleşen 19 milyar adet makaron satışı da önceki yıla göre %116,67 oranında artış olduğunu gösterdi.

İç piyasaya arz edilen sigara ve makaron toplamı 124,5 milyar adet

Nargilelik tütün üretiminin %190,71 oranında artış ile 2.088 ton olarak gerçekleşmesi, iç satışının %18,1 oranında artması, karşı karşıya olduğumuz büyük sağlık tehditinin bir başka göstergesi. Kayıtlı sarmalık kıyılmış tütün üretimi de bir önceki yıla göre %109,45 oranında artarak 211 ton oldu. Sarmalık kıyılmış tütünün iç satış ise %126,28 oranında artarak 192 ton oldu.

Günde 17 milyon paket sigaraya ortalama 150 milyon TL harcıyoruz

Açıklanan verilere göre; Türkiye’nin mamül sigara ihracatı %5,69 artarken, tütün firmalarının üretimde %86,67 oranında ithal, %13,33 oranında yerli tütün kullanmaları dikkat çekti.

“Tütün kontrolü politikalarındaki samimiyet ve azim mutlaka sürdürülmelidir”

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Sağlığa Evet Derneği olarak tütün tüketimindeki artıştan büyük üzüntü duymaktayız. 1996 yılınnda tütün ürünlerinin reklamının yasaklanması ile başlayan mücadelemiz, 2009 yılında dumansız hava sahası uygulaması ile ivme kazanmıştı. 2009-2010 arasında %13 tüketim azalması oldu ancak, 2012 yılından itibaren tüketim yeniden artmaya başladı. Uzun yıllar halkımızın sağlığını korumak için emek harcayan bizler hukuksal eksiklerin tamamlanması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi odaklı acil önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de, “İnsanımızı sağlığından ederek ekonomiye katılımını engelleyen, harcama potansiyelini diğer sektörlerden kendine çeken, ekonomiye katkı sunduğu söylemleri altında aslen ülkemizin ekonomik kaynaklarını tüketen sektör ile mücadele zamanıdır” diye belirtti.

“Hastalığı teşhis edip, tedavi etme zamanıdır”

Sağlığa Evet Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız ise, “Dumansız hava sahası denetimindeki aksaklıkların giderilmesi, kamu bilgilendirme yöntemlerinin etkinleştirilmesi, bağımlılık tedavisinin ücretsiz yapılması, tütün endüstrisinin salgın etkeni olarak tanımlanması kaçınılmazdır” dedi.