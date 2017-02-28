Türkiye Gürcistan ile organ naklinde işbirliği yapacak

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemal Ata Bozoklar, “Doku laboratuvarı, yönetim ve organizasyon sistemi konularında Gürcistan ile işbirliği yapmaya hazırız. Ben çok başarılı işler yapabileceğimize inanıyorum ve en kısa zamanda bu laboratuvar ile yönetim organizasyonu çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

TONV koordinatörlüğünce, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) desteğiyle yürütülen Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi (International Transplant Network) kapsamında oluşturulan heyet, Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’te çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda, Gürcistan Sağlık Bakanlığı ziyaret edilerek, Sağlık Bakan Yardımcısı Valeri Kvaracxelia ile organ nakli konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette heyet adına söz alan TONV Yönetim Kurulu Üyesi Bozoklar, Gürcistan ile organ nakli konusunda çok hızlı şekilde yol alınacağına inandıklarını ifade etti.

Kadavradan organ naklinin bütün nakillerde birinci hedefleri olduğunu belirten Bozoklar, “Bunu başarma yollarından en önemlisi organ bağışının artırılması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda Gürcistan’daki yasal düzenlemeleri takip ettiklerini dile getiren Bozoklar, “Şimdi en önemli ikinci basamak, burada bu iş için yetiştirilmiş yetkili bir otoritenin atanması. Yani işi yürütecek kişilerin belirlenmesi ve özellikle böbrek için bir bekleme listesinin oluşturulması. Çünkü toplumda güveni artırmanın en iyi yolu bu. Temin edilen kadavra organının kime nakledileceği konusu bu şekilde adil olur.” diye konuştu.

Gürcistan’a doku laboratuvarı

Bekleme listesinin oluşturulması için de bir doku laboratuvarı kurulması gerektiğine işaret eden Bozoklar, şöyle devam etti:

“Doku laboratuvarı, yönetim ve organizasyon sistemi konularında Gürcistan ile işbirliği yapmaya hazırız. Ben çok başarılı işler yapabileceğimize inanıyorum ve en kısa zamanda bu laboratuvar ile yönetim organizasyonu çalışmalarımıza başlayacağız. Belki gelecekte bu bölgede birçok ülke arasında günün birinde bir organ paylaşım sistemi bile kurabilir. Bu da hastalarımız için çok hayırlı olur.”

“Kadavradan organ nakli konusunda tavsiye istiyoruz”

Gürcistan Sağlık Bakan Yardımcısı Valeri Kvaracxelia da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, ülkesinin organ nakli konusunda yetersiz olduğunu, bu yüzden yardım istediklerini belirtti.

Kliniklerin yüzde 90’ının özel olduğunu vurgulayan Kvaracxelia, yeni düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Kvaracxelia, yakın akrabalar dışında da donör olabilmeyle ilgili bir karar aldıklarını ancak mahkemeden çıkacak sonucu beklediklerini bildirdi.

Güvenli bir şekilde çalışmaya özen gösterdiklerine değinen Kvaracxelia, “Türkiye’de organ nakli sistemi çok iyi gelişti. Biz çok şey öğrenebileceğimize inanıyoruz. Özellikle kadavradan organ nakli konusunda tavsiye istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Organ nakli konusunda devlet ile özel sektörün anlaşma yapması ve devletin nakil yapmak isteyen özel kurumlara kurallar getirmesi gerektiğine işaret eden Kvaracxelia, “Biz çok iyi bir şekilde anlaşıp, güzel işler yapabiliriz. Çünkü bir kişiyi iyileştirmek çok büyük bir başarıdır. Ben inanıyorum ki siz bu konuda çok başarılı olduğunuz için bize yardım elini uzatacaksınız. Bu laboratuvarı kurmak için ben hazırım.” şeklinde konuştu.

Türkiye 20 yıllık tecrübesini aktaracak

İstanbul Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Aydın da karaciğer nakilleri konusunda çalıştıklarına dikkati çekerek, Gürcistan’a tecrübelerini aktarabileceklerini ve teknik destek sağlayabileceklerini, böylece Gürcistan’ın da kısa zamanda Türkiye’nin 20 yılda kazandığı tecrübeyi kazanabileceğini aktardı.

Beyin ölümü konusunda da Türkiye’deki prosedürleri anlatan Ünal, “Gürcistan’daki tüm anestezi, yoğun bakım ve acil servis uzmanları beyin ölümü konusunda bilinçlendirilmeli” tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra Kvaracxelia’ya hediye takdim edildi.

Heyet ayrıca Tiflis Devlet Medikal Hastanesi ve Chapidze Kalp Merkezini ziyaret etti.

Burada hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan heyet, Türkiye’deki organ nakli hizmetlerini aktararak, çeşitli işbirliği teklifleri sundu.