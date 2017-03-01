Türkiye nüfusunun yaklaşık 15 milyonu diyabet adayı! Korunmak için ne yapmalı?

Rakamlar yetişkin nüfusun sağlıyla ilgili alarm veriyor! Dünya üzerinde en çok görülen hastalıkların başında gelen ve tedavi edilmediğinde ya da tedaviye geç başlandığında vücudun tüm organlarına zarar veren diyabetle ilgili en çok merak edilenler hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Gündüz, önemli uyarı ve önerilerde bulundu: PURE (Potansiyel Kentsel Kırsal Bölgesel Epidemiyoloji) verilerine göre yetişkin nüfusu 53 milyon olan ülkemizde 8 milyon Tip 2 diyabet, 15 milyon diyabet adayı, 26 milyon hipertansiyon hastası, 10 milyon kadar tedavi gerektiren kolesterol yüksekliği problemi yaşayan kişi, 18 milyon civarında obez, 20 milyon civarında ise fazla kilolu birey yaşıyor. Bu rakamlara bakıldığında yetişkin nüfusun yarıya yakını ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya… En önemlisi bu sağlık sorunlarının hepsi ilişkili ve birbirine zemin hazırlayan hastalıklar…

Diyabet kronik hastalıkların açılış kapısıdır!

Diyabet sanıldığı gibi sadece tek bir organı etkilemez. Kronikleşip hayatı ciddi anlamda olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini azaltacak sağlık problemlerine de zemin hazırlar. Bunlar;

Kalp krizi, kalp yetersizliği, beyin kanaması, inme gibi kalp damar sistemi hastalıkları,

Kronik böbrek yetmezliği,

Körlüğe yol açabilecek retinopati,

Diyabet kaynaklı iyileşmeyen yaralar,

Nöropati (diyabetin neden olduğu sinir kayıpları) gibi hastalıklardır. Bu hastalıklar kişinin yaşam süresinin yanı sıra yaşam kalitesini de ciddi ölçüde azaltmakta, hastalığın bedensel yükünün yanında ekonomik yükünü de artırmaktadır.

Hem yaşamı kısaltıyor hem kalitesini düşürüyor!

Yapılan son araştırmalar Tip 1 diyabetin yaşam süresini normale göre 20 yıl; Tip 2 diyabetin ise 10 yıl daha kısalttığını; ayrıca diyabet hastası olan erkeklerin yaşam süresinin ortalama 8-12 yıl; kadınların ise 14-18 yıl kısaldığını göstermiştir.

40 yaşından sonra diyabet tanısı konulan erkeklerde yaşam süresi 11,6 yıl kısalırken yaşam kalitesi de 18,6 yıl düşmekte; kadınlarda ise yaşam süresi 14,3 yıl kısalırken, kaliteli yaşam süresi 22 yıl azalmaktadır. Görüldüğü gibi diyabet insan ömrünü ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir hastalıktır.

Diyabet tedavisinde erken tanı yaşam kalitesini artırıyor!

Bütün hastalıklarda olduğu gibi diyabet hastalığının da erken tanısı ve en önemlisi doğru tedavisi kişinin yaşam süresi ve kalitesine artırır. Bu nedenle diyabetten öncelikle korunmak, gerektiğinde de çağdaş, bilimsel temellere dayalı tedaviler kullanılmalıdır.

Diyabetin medikal tedavisinin yanı sıra yoğun yaşam biçimi değişikliği de kişinin önemli kazanımlar sağlar. Beslenmeyi düzenleme, kilo kaybı sağlama, yeterli egzersiz yapma ile diyabet riskinizi azaltabilirsiniz. Özellikle Tip 2 diyabet baştan itibaren doğru tedavi edildiğinde diğer organlar üzerindeki kötü etkilerine bağlı çıkan problemler azaltılabilir.

Diyabet tedavisinde güncel bilgileri takip eden hekim, diyabette beslenme konusunda uzmanlaşmış beslenme ve diyet uzmanı, eğitim hemşiresi, sürecini bilen, tedaviyi dikkate alarak düzenli kontrollerini ihmal etmeyen hasta, tedavinin başarısında çok önemlidir.