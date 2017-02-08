Türkiye sağlık sektörü akıllanıyor! Deprem izolatörlü, dijital hastaneler geliyor

Akıllı hastaneler; 2017’de sağlık sektörüne damga vuracak!

Kamu-Özel işbirlikleri (PPP) modelinin uygulanabilirliği sayesinde bugün, 44 projenin yapımı söz konusu. 22 hastaneyle start verilen bu dev proje için bugüne kadar ayrılan kaynak yaklaşık 35 milyar dolar. Hedef ise 2023’e kadar toplam 162 bin olan devlet hastanesi yatak sayısını 230 bine çıkarmak. Yap-işlet-devret modeliyle kurulan entegre hastaneler enerji verimliliği yüksek, deprem izolatörlü ve dijital özellikleriyle akıllı olmalarının yanında 2017 yıl sonuna kadar yoğun olarak karşımıza çıkacağa benziyor. Bu kapsamda, 30 Mart-2 Nisan 2017’de kapılarını açacak olan EXPOMED, sağlık sektöründe en yeni teknolojilerin yanı sıra akıllı hastanelerin de tanıtılacağı dev bir platform olacak.

Son yıllarda Türkiye, teknolojinin gücünü hızla arkasına alarak sağlık sektöründe önemli başarılara imza attı. Devletin yapmış olduğu yatırımların yanı sıra özel sektör yatırımlarına baktığımız zaman, Türkiye’nin sağlık sektöründe dünya ile rekabet edecek boyuta geldiğini söylesek yanılmayız. Özellik son dönemde gündeme gelen Kamu-Özel işbirlikleri (PPP) modelinin uygulanabilirliği sayesinde bugün, 44 projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Türkiye’de ilk defa 2011 yılında hayata geçirilmeye başlanan bu model, 2- 4 yıl arasında tamamladıktan sonra 25 yıl süresinde ihaleyi alan gruplar tarafından işletiliyor ve 25 yılın sonunda Sağlık Bakanlığı’na devrediliyor. Ülkemizin sağlık altyapısı ihtiyacı dikkate alındığında, kamunun kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmesi zor olan sağlık yapıları için bu partnerlik önemli bir konu olurken, özel sektörün sermaye, tecrübe ve becerilerinden istifade edilerek sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması bu modelle mümkün kılan en önemli özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm Türkiye entegre hastanelerle buluşuyor

T.C Sağlık Bakanlığı’nın desteğini alarak kurulan bu entegre hastaneler, yap-işlet-devret modeliyle Kamu-Özel işbirliği gücüyle ortaya çıkıyor. Pilot bölgeler olarak Yozgat, Mersin ve Isparta seçilerek yapımına başlanan akıllı hastaneler; enerji verimliliği yüksek, deprem izolatörlü ve dijital özellikleriyle insan hayatını düşündüğü kadar, çevresel duyarlılığıyla da sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlıyor. Bu noktada entegre hastanelerin artmasıyla doğru orantılı olarak hastanelerde kullanılacak cihaz ihtiyacı da artıyor. Son dönemde hem hastaların hem de doktorların işini kolaylaştıracak buluşlar ve cihazlar, EXPOMED’de bir araya geliyor.

Türkiye sağlık sektörünün kurulan ve renovasyon gören hastaneler sayesinde hızla büyüdüğünü söyleyen REED TÜYAP Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, EXPOMED fuarının Avrasya Bölgesi’nin ve Türkiye’nin en büyük medikal fuarı olduğunu belirtti. Dört gün boyunca sağlık sektöründeki en yeni teknolojilerin, AR-GE ve inovasyon harikası ürünlerin fuarda sergileneceğini aktaran Muharremoğlu, “50 ülkeden bin 100’ün üzerinde marka ve marka temsilciliğini aynı çatı altında buluşturacak olan EXPOMED, her yıl yurt içi ve yurt dışından gelen sektör profesyonelleri ve alım heyetlerine ev sahipliği yapıyor.

Yeni cihazlar, medikal sektöründeki son yenilikler sayesinde bu yıl fuarımıza 35 binin üstünde ziyaretçi bekliyoruz. Öte yandan REED TÜYAP olarak, katılımcılılarımızın iş hedeflerini gerçekleştirmesi birinci önceliğimiz. Katılımcılarımızın kendilerine en uygun iş bağlantılarını kurup sürdürebilmeleri için endüstri trendlerini ve ziyaretçilerimizi yakından takip ediyoruz. Yeni nesil fuarcılık konseptiyle fuardan önce, sırasında ve sonrasında en doğru ziyaretçileri ilgilendikleri ürün gruplarıyla buluşturmak için çalışıyoruz” dedi.