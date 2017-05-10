Türkiye Senegal ile organ nakli iş birliği yapacak

Türkiye Organ Nakli Vakfının koordinasyonuyla Senegal’de bulunan Uluslararası Organ Nakli Ağı heyeti, organ nakli ve bağlı konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda Senegal Sağlık Bakanlığıyla iş birliği yapacak.

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) koordinasyonuyla Senegal’de bulunan Uluslararası Organ Nakli Ağı heyeti, organ nakli ve bağlı konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda Senegal Sağlık Bakanlığıyla iş birliği yapacak.

TONV koordinasyonuyla Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD), Karaciğer Nakli Derneği, Tıp Hukuku Derneği ve Türk Yoğun Bakım Derneği’nin işbirliğinde yürütülen Uluslararası Organ Nakli Ağı heyeti, Senegal Sağlık Bakanı Awa Marie Coll-Seck’i makamında ziyaret etti.

Coll-Seck, Senegalli bürokratların da hazır bulunduğu ziyarette, Türk heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Daha sonra söz alan TONV Başkanı Dr. Emin Kahveci, 2015’te sivil bir inisiyatifçe başlatılan Uluslararası Organ Nakli Ağının gelişmekte olan ülkelere organ bağışı ve naklinde yasal konular, organizasyon yapılanması, organ bağışının artırılması ve nakil uygulamalarının başlatılması konusunda teknik yardım sağladığını belirtti.

Senegalli uzmanların da katıldığı birinci aşamada birçok ülkenin Türkiye’ye davet edildiğini, durum tespiti yapıldığını belirten Kahveci, heyette bulunan, organ nakli ve ilgili konulardaki profesyonellerin, bilgilerini gelişmekte olan ülkelere aktarmaktan memnun olduklarını söyledi.

Program kapsamında birçok uzmanın nitelik artırımı için Türkiye’deki kurslara davet edildiğini ifade eden Kahveci, yine çeşitli ülkelere çalışma ziyaretleri düzenlediklerini, uzun süreli iş birliğinin temellerini attıklarını kaydetti.

Türkiye’de karaciğer, böbrek, kalp, akciğer, kornea nakilleri ile yüz, kol ve bacak nakillerinin yapıldığını anlatan ve nakil sayılarına ilişkin rakamlar veren Kahveci, Türk böbrek nakli uzmanlarının Senegal’de organ nakli için hazırlık yaptıklarını aktardı.

Bütün programın Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklendiğini bildiren Kahveci, “Türkiye’nin dış politika açılımları çerçevesinde bu yardımları yürütmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanımız, Senegal ile ilişkilere çok önem vermekte. Bu yüzden biz de bunu önemsiyoruz.” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Senegal’de okul açma planı

Heyette bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe de, üniversite hakkında Senegalli bakan ve beraberindekilere bilgi verdi.

Üniversitede Senegalli öğrencilerin de eğitim gördüğünü aktaran Pençe, tıp, eczacılık ve diğer alanlarda askeri öğrencileri de kabul ettiklerini söyledi.

Somali ve Sudan’da okul açtıklarını anlatan Pençe, Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu’da başka okullar açmayı planladıklarını belirtti.

Senegal’de bazı üniversitelerle değişim programları imzaladıklarına dikkati çeken Pençe, ülkede, Senegal’in beklentileri doğrultusunda yüksekokul ve fakülte açmayı planladıklarını, bu sebeple Senegal Sağlık Bakanlığının desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Türk Yoğun Bakım Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ünal da dernek hakkında bilgiler verdi, dost ülkelerle işbirliğini geliştirme konusunda her türlü teklife açık olduklarını bildirdi.

Karaciğer Nakli Derneğini temsilen Dr. Ata Bozoklar ise iş birliği süreci boyunca en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

“Bizim için ilgi çekici”

Senegalli Bakan Awa Marie Coll-Seck de “dost ve kardeş ülke” Türkiye’den gelen heyete teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“İş birliği içinde olan birçok ülke var. Ama hiçbir ülke böyle bir ekiple ülkemize gelmedi. Genelde bireysel paylaşımlar ve iş birlikleri oluyor. Böyle bir çalışma, bizim için ilgi çekici. Mesajlarınızı aldık. Teknik destek, eğitim konusunda sağlayabileceklerinizi anladık. Dakar’da veya dışında bazı devlet üniversitelerimiz var. Özel üniversiteler de organize olmaya başlıyor. Diğer ülkelerden de ülkemize birçok öğrenci geliyor. Onlar da sunacağınız imkanlardan yararlanabilirler.”

Ülkesinde organ nakli konusunda bir yasanın onaylandığını bildiren Coll-Seck, bazı Senegalli öğrencilerin yurt dışında organ nakli konusunda eğitim aldıklarını ancak bildiklerini uygulayamadıklarını anlattı.

Bu yüzden Türk heyetinin desteğini beklediklerini söyleyen Coll-Seck, iki ülke Cumhurbaşkanının sağlık konusunda birlikte çalışmayı arzu ettiklerini kaydetti.

Türk heyeti daha sonra, Dakar’da hastane ziyaretinde bulunarak, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.