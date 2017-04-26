Türkiye sıtmayı yendi, yurt dışından hastalık gelmemesi için mücadele edecek

Türkiye, dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesiyle birlikte, yerli sıtma bulaşının olmadığı ülkeler arasında yer aldı. Avrupa Bölgesi, yerli bulaşının görülmediği, sıtmayı tamamen ortadan kaldıran tek dünya bölgesi oldu. Buna karşılık, yurt dışından gelen kişilerle hastalık gelmesi devam ediyor. 25 Nisan Dünya Sıtma Günü nedeniyle Sağlık Bakanlığı bir bildiri yayınladı. Bildiride, Türkiye’nin, diğer Avrupa bölgesi ülkeleri gibi yurt dışından gelişlere yönelik oluşturulan yeni mücadele sürecine, Aşkabat Bildirgesini imzalayarak katıldığı belirtildi.

Taşkent Bildirgesi hedeflerine ulaşıldı

Bakanlık tarafından yayınlanan bildiride, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisine bağlı ülkelerde, 2005 yılında sıtma hastalığının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir program başlatıldığı hatırlatıldı. “Avrupa Bölgesinde Sıtma Kontrolünden Eliminasyona Geçiş” başlıklı Taşkent Deklarasyonu ile 2015 yılında bölgeye bağlı ülkelerde sıtmanın eliminasyonu hedefi konularak mücadele sürecinin başlatıldığı vurgulanan bildiride, Türkiye’nin de dahil olduğu yerli bulaşın görüldüğü 9 ülkenin imza koyduğu anlatıldı.

İlerleyen süreçte, DSÖ Avrupa Bölgesi’nde 2010’da 179 sıtma vakası bildirildiği, 2014’e gelindiğinde ise sadece Tacikistan’da yerli bulaşın kaldığı hatırlatılan Sağlık Bakanlığı bildirisinde, 2015’te ise Türkiye dahil hiçbir bölge ülkesinde sıtma bildirimi yapılmadığı belirtildi. Böylece, Taşkent deklarasyonuyla başlayan süreç başarıyla tamamlandı. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakap, 20 Nisan 2016’da DSÖ Avrupa Bölgesinin yerli sıtma bulaşını sona erdiren dünyadaki ilk bölge olduğunu deklare etti.

Türkiye ülke dışı sıtma vaka girişine karşı yeni mücadele sürecine katıldı

Sağlık Bakanlığı bildirisinde, sıtmanın endemik olduğu bölgelerden Avrupa Bölgesine sürekli vaka girişi olması nedeniyle, mücadeleye yeni bir yön vermek ve elde edilen başarıyı korumak amacıyla Aşkabat Bildirgesi hazırlandığı belirtilerek, Türkiye’nin 18 Nisan 2017 günü bu bildirgeye imza koyarak mücadele sürecine katıldığı duyuruldu.

Türkiye sıtmayla mücadeleyi başardı, göç ve diğer nedenlerle risk sürüyor

Bakanlık bildirisinde, 2000 yılında Türkiye’de 11 bin 378 olan yerli sıtma vakasının, 2005 yılında 2 bin 36’ya düşürüldüğü, 2005 sonrası süreçte uygulanan “Sıtma Eliminasyon Programı” ile de yerli sıtma bulaşının sona erdirildiği duyuruldu.

Bildiride, Türkiye’nin coğrafi özellikler ve yurt dışından gelişler kaynaklı riskinin devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Ülkemizde sıtma etkenini nakleden Anofel türü sivrisineklerin bulunması, iklim ve çevresel faktörler, büyük nüfus hareketleri, sıtmanın endemik olduğu ülkelere seyahat edenlerin sayısının ve ticaret ilişkilerinin artması nedeniyle yurtdışı kaynaklı sıtma vakalarında artış görülmektedir.

Ayrıca; düzensiz göçmenler, ülkemizin sıtmanın yayılabileceği subtropikal bölgede yer alması ve iklim değişikliği nedeniyle ortalama hava sıcaklıklarında gözlenen artışlar nedeniyle sıtma riski halen devam ettiğinden Sıtma Eliminasyon Programı çerçevesinde faaliyetlerimiz devam etmektedir. DSÖ Avrupa Bölgesinde sıtma bulaşının yeniden başlamasının önlenmesini hedefleyen Aşkabat Bildirgesi Sayın Bakanımız tarafından 18 Nisan 2017’de imzalanmıştır. Sıtmanın ülkemize geri dönüşünü önlemeye yönelik çalışmalarımız kesintisiz olarak devam edecektir.”

Dünya için hala ciddi halk sağlığı sorunu

Sağlık Bakanlığı basın bildirisinde, DSÖ verilerine göre sıtmanın çoğunluğu Afrika kıtasında yer alan 91 ülkede yaygın olarak görülen bir enfeksiyon hastalığı olduğu belirtilerek, 2015 yılında yüzde 90’ı Afrika Bölgesi ülkelerinde olmak üzere dünya genelinde 212 milyon kişinin sıtma hastalığına yakalandığı; bunlardan 429 bininin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.