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Türkiye tatil dönüşü mutsuzlukta dünya üçüncüsü

Türkiye tatil dönüşü mutsuzlukta dünya üçüncüsü Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Uzun tatillerden sonra her 3 kişiden biri kendisini ‘mutsuz’ hissediyor. Türkiye, dünya geneline bakıldığında tatil dönüşü kendini en mutsuz hisseden ülkeler arasında üçüncü geliyor.

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün boyunca sürmesinin ardından sona ermesiyle çalışanlar dün iş başı yaptı.Uzun tatiller sonrası çalışanların kendilerini ‘mutsuz’ hissettiği belirtildi. Vatan gazetesinde yer alan habere her 3 kişiden ikisi, tatil dönüşü mutsuz oluyor.

Dünya geneline bakıldığında tatil dönüşü kendini en mutsuz hisseden ülke yüzde 67 ile Polonya.

Polonya’yı yüzde 65’le İngilizler takip ediyor. Türkiye, yüzde 64 ile üçüncü sırada bulunuyor.

EN AZ SENDROM ÇİNLİLERDE

Türkiye’yi yüzde 61 ile İspanya ve yüzde 60 ile Fransa takip ediyor. Tatil dönüşü sendromunu en az yaşayan ülke yüzde 22 ile Çin.


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