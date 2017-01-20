Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar 180 bin doğum yaptı ve 824 bin ameliyat oldu

824 BİN SURİYELİ AMELİYAT EDİLDİ, 968 BİNİ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜ

Sığınmacılara sunulan sağlık hizmetleri için 8 saha hastanesi kuruldu ve tüm kamu sağlık birimlerinden ücretsiz hizmet alınmasına olanak sağlandı. Suriyeli sığınmacılara, 29 Nisan 2011-30 Eylül 2016 tarihleri arasında 20 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti verildi, yaklaşık 968 bin kişiye yatarak hizmet sunuldu, 824 bin 796 ameliyat yapıldı. Türkiye sınırları içinde 177 bin 568 Suriyeli sığınmacının doğumu gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Türkiye’ye sınırlardan 35 bin 671 yaralı girişi oldu.

TÜRKİYE SINIR DIŞINDA DA SAĞLIK HİZMETİ VERİYOR

Bakanlık tarafından yurt içinde verilen hizmetlerin yanı sıra sınır dışındaki ihtiyaçlar için kapsamlı birimler oluşturuldu. Türkiye, sınır dışında Filistin Tubas Türk Dostluk Hastanesi, Sudan Nyala-Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesi, Somali Mogadişu-Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesi, Pakistan Türk Dostluk Hastanesinde sağlık hizmetleri vermeye başladı. Bunun yanı sıra bu yıl içinde de Filistin Gazze Türk Dostluk Hastanesi ile Kırgız-Türk Dostluk Polikliniğinin hizmeti girmesi için yürütülen çalışmalar yürütülüyor.

Sudan’da 2014’te açılan Nyala Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 130’u hekim 410 Türk sağlık personeli görevlendirildi. Hastanede bugüne kadar 176 bin 273 muayene, 9 bin 207 yatarak tedavi ve 4 bin 600 ameliyat gerçekleştirildi. Somali’de 2015’te hizmet vermeye başlayan Mogadişu Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesinde de 150’si hekim olmak üzere 500 Türk sağlık personeline görev verildi. Hastanede bugüne kadar 160 bin 238 muayene, 7 bin 357 yatarak tedavi ve 4 bin 111 ameliyat yapıldı.