Türkiye’de 5.6 milyon erkekte iyi huylu prostat büyümesi var

15 Eylül Dünya Prostat Günü kapsamında GSK Türkiye’nin katkıları ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Üroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, iyi huylu prostatın 50 yaş üzerinde %50-75, 70 yaş üzerinde %80’oranlarında görüldüğünü söyledi. Ürolojide en sık tanı konulan prostat hastalığının genellikle 50 yaşından büyük erkeklerde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, “İyi huylu prostatın nasıl oluştuğu net olarak bilinmese de, yaşlanmayla birlikte erkeklerde oluşan hormonal değişikliklerle ilişkili olduğu düşünülüyor. Hastalık prostat büyümesinin idrar yolunu kapatmasına veya sıkmasına bağlı olarak idrar yapma ile ilgili şikayetlerle başlıyor” dedi.

Beslenme büyük rol oynuyor

Türkiye’de 5.6 milyon erkekte iyi huylu prostat büyümesine bağlı şikayet ve belirtiler olduğu belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, bu sayının 2025 yılında 6.6 milyona çıkmasının tahmin edildiğini söyledi. Amerika’da 30-79 yaş arası alt üriner sistem semptomları (AÜSS) olan yaklaşık 15 milyon, Avrupa’da ise 30-79 yaş arası 35 milyon erkek bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Obezite, şeker hastalığı, artmış total enerji alımı, total protein tüketimi, kırmızı et, yağ, tahıllar, ekmek, kümes hayvanları ve nişasta ile beslenme, iyi huylu prostat açısından risk oluşturuyor. Sebzeler, meyveler, doymamış yağ asitleri, linoleik asit ve D vitamini bitkisel kaynaklı gıdalarla beslenme ve egzersiz, iyi huylu prostatı koruyucu özellik taşıyor.”

Hastaların %30’u 5 yıl içinde cerrahi uygulama görüyor

Toplantıda konuşan ve iyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisi hakkında güncel bilgiler veren Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Önder Yaman, ise iyi huylu prostat irileşmesi takip ve tedavisi altında olan hastaların %30’unun 5 yıl içerisinde cerrahi uygulama gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Böbrek yetmezliği, mesane taşı, tekrarlayıcı prostat kanamaları, medikal tedavinin etkisizliği, çoklu sonda uygulamaları, tekrarlayan üriner enfeksiyonlar ve mesane divertikülü görüldüğü hallerde cerrahi uygulama yapılmalıdır. Geçmiş yıllarda sıklıkla açık prostat ameliyatları yapılırken artık endoskopik (kapalı) ameliyatlar yapılmaktadır. Kapalı ameliyatlardan son yıllarda popüler olanları laser tiplerine göre olmak üzere prostatı buharlaştıran veya doku olarak çıkartan (holmium laser) tipleri bulunmaktadır.”

Cerrahi teknik seçiminin kişiye özel olarak yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yaman, 50 yaş itibarıyla prostat belirtileri gösteren erkeklerin prostat kanser taraması için üroloğa başvurmalarının önemini vurguladı.