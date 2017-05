Türkiye’de 7 milyondan fazla kişi diyabet hastası…

Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun (IDE) hazırlamış olduğu Diyabet Atlası verilerine göre, dünyada 450 milyon diyabetli olduğu belirlenirken, Türkiye’de, diyabetin görülme sıklığının yüzde 15’lere yükseldiği ortaya çıktı. Interpress’in çeşitli araştırmalardan derlediği bilgilere göre Türkiye, Avrupa’da diyabetin en fazla artış gösterdiği ülke olurken, diyabetin ülkemizde son 10 yıl içinde yüzde 100 artarak, Avrupa’nın 4 katı yükseliş gösterdiği tespit edildi

Dünyada 6 saniyede bir kişi diyabetten ölüyor…

Dünyada yaşayan her 11 yetişkinden birinin diyabetli olduğu görülürken, yüzde 46,5’inin ise maalesef diyabetli olduğunun farkında bile olmadığı saptandı. Her 7 doğumdan biri gebelik diyabetinden etkilenirken, dünyada 542 bin çocuğun ise diyabet hastası olduğu saptandı. Diyabet hastalarının dörtte üçü düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde yaşarken, şimdiye kadar 5 milyon kişinin öldüğü diyabet hastalığından her 6 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkiye’nin yüzde 64’ü diyabetli olduğunun farkında değil …

Yapılan araştırmalar Türkiye’de 7 milyondan fazla diyabet hastası olduğunu ortaya koyarken halk arasında şeker diye de bilinen hastalığın yeterince farkında olmadığımız anlaşıldı. Halkın yüzde 64’ü diyabeti tam olarak bilmezken, buna karşın hastalığın Türkiye’de, Avrupa’ya oranla en fazla arttığı ülke olduğu tespit edildi. Medya Takip Ajansı Interpress’in incelemesine göre, medyaya yılbaşından bu yana sağlık sektörü ile ilgili 900 binden fazla haber yansırken, diyabet hakkında ise 71 bin 193 haber çıktığı belirlendi.