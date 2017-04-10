Türkiye’de genç Parkinson hastası fazla

Parkinson ortalama 60 yaşında başlayan ilerleyici bir beyin hastalığı. İlerlemesinin yavaşlatılmasında üç nokta çok önemli: Düzenli egzersiz, tansiyon kontrolü ve ilaçları düzgün kullanma.

Parkinson hastalığının dört önemli belirtisi yavaşlık, katılık titreme ve denge bozukluğu. Bunlara unutkanlık (demans), moral bozukluğu (depresyon) gibi belirtiler de eşlik edebiliyor.

Ankara Üniversitesinden Nöroloji Uzmanı Prof. Cenk Akbostancı, Parkinson’un erkeklerde biraz daha sık görüldüğünü belirtti. Hastaların yaklaşık yüzde 10’nda belirtilerin 40 yaşından önce başlaodığını aktaran Akbostancı,”Genç hastalar, maalesef ülkemizde akraba evliliklerinin sık olmasına bağlı sıktır.İlerlemeye engel olacak önlemleri almak açısından erken tanı önemli. Parkinsonu taklit eden hastalıklar arasında bazı ilaçların yan etkileri ve beyin damar tıkanıklıkları yer alıyor” dedi.

Prof. Akbostancı, her hastaya tedavi yaklaşımının farklı olduğunu vurgulayarak, “Hastalık yoktur hasta vardır prensibinin en geçerli olduğu hastalık Parkinson hastalığıdır. Belirtiler her hastada farklı olabiliyor. Bu nedenle her hastanın tedavi yaklaşımının farklı olması gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye’de 120 bin Parkinson hastası olduğunu ve hastalığın profesyonel bir yaklaşım gerektirdiğini belirten uzman şöyle devam etti:

“PARKİNSON HASTALIĞININ HER AŞAMASINDA FARKLI VE ETKİN TEDAVİLER VAR”

“Öncelikle her titremenin Parkinson’a bağlı olmadığını bilmek gerekir. Hastalar teşhisi ilk duyduklarında muhtaç duruma düşeceklerini düşünüp ciddi moral bozukluğu yaşıyorlar. Oysa hastalığın her aşamasında etkin tedavi yöntemleri var. Aslında Parkinson Hastalığı Derneğimiz elinden geleni yapmakta, düzenli bilgilendirme ve egzersiz toplantıları ile mümkün olduğunca çok hastaya ulaşmaya çalışmaktadır. Parkinson ile ilgili her türlü tedaviyi yapabilen merkezlerin tüm ülkeye yaygınlaşması gerekir. Bazen bir hasta 10 dakikalık bir beyin pili programlaması için 400-500 km yol yapabiliyor.”

Ankara Üniversitesinden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Savaş ise, Parkinson hastalarının nöroloji bölümlerine başvurması gerektiğini belirterek, “Burada teşhis konulur ve öncelikle ilaç tedavileri düzenlenir. Bununla birlikte, 4-5 yıl sonra halen hastaların şikayetleri ilaca rağmen günlük yaşamı aksatacak derecede sürüyorsa, bu girişimlerin konusunda uzmanlaşmış Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) hekimlerine başvurabilirler. Yardımcı yöntemlere ek olarak iki temel tedavi yöntemi bulunmaktadır: İlaç tedavisi ve cerrahi tedavi olarak özetlenebilir” dedi.

BEYİN PİLİ NE ZAMAN DEVREYE GİRMELİ?

Prof. Savaş, cerrahi tedavi yöntemi olarak genellikle halk arasında beyin pili olarak bilinen “derin beyin stimulasyonu” yöntemi uygulandığını belirtti.

Bu yöntemler 10 hastanın 8 ila 9’unda uzun süreli belirgin düzelme görüldüğünü dile getiren Savaş, “Bununla birlikte, 10 hastanın 1 ila 2’sinde uzun süreli tatminkar sonuç alınamamaktadır. Bu başarı oranı yüksektir ancak, doğal olarak birçok tedavi yönteminde olduğu gibi %100 başarı oranı beklemek gerçekçi olmaz. Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi ve beyin pili uygulamaları her beyin cerrahisi bölümünde yapılmaz, çünkü bu konuda özel olarak uzmanlaşmış beyin cerrahının, deneyimli bir nöroloji ekibinin ve uygun teknolojik alt yapının bulunması gerekir. Bu bütün dünyada bu şekildedir” ifadesini kullandı.

“BEYİN PİLİ KARARINDA İLACA OLAN YANIT ÖNEMLİ”

Prof. Savaş, Parkinson hastalarında genellikle teşhisten 4-5 yıl sonra cerrahi tedavi yöntemleri düşünülebileceğini ifade ederek, “Bu karar hastanın ilaca olan yanıtıyla ilgilidir. Kısaca, ilaca rağmen günlük hayatında sıkıntılar sürüyorsa ve ilaç yan etkileri baş göstermişse hastaların ameliyata yönlendirilmeleri yararlı olacaktır. Bununla birlikte, beyin pili ameliyatı çok geç dönemde yapılırsa etkinliği az olur; yani son çare olarak görülmemelidir. Hastalığın orta döneminde, fazla gecikmeden yaptırmakta yarar vardır” değerlendirmesinde bulundu.