Saç ekim merkezine dönüşen Türkiye, National Geographic’e konu oldu
Medikal Akademi
21 Aralık, 2016 | Kategori: Estetik, Sağlık Gündemi
Saç ekiminde Türkiye öyle bir noktaya ulaştı ki artık belgesellere konu oluyor. National Geographic’in Explorer program ekibinin saç cerrahisi alanında yaptığı araştırma onları İstanbul’a, Dr. Koray Erdoğan’a getirdi. Ekim ayında Türkiye’ye gelen Explorer ekibi, Dr. Koray Erdoğan ile İstanbul’daki kliniği’de iki gün süren bir çekim yaptı. Her bölümünü farklı bir ünlünün sunduğu Explorer programının Dr. Koray Erdoğan ve ASMED’e ayrılan 6. Bölümünü “Wait Wait… Don’t Tell Me!” ve PBS’in “Constitution USA with Peter Sagal” programlarının ev sahibi ünlü actor Peter Sagal üstlendi.
Dr. Erdoğan ile saç ekimi teknikleri ve saç ekimi yaptıran hastaların psikolojileri üzerine röportajlar yapan Peter Sagal, aynı zamanda saç ekim operasyonunun tüm aşamalarını ekrana taşıdı. Dr. Erdoğan, çekimler sırasında kendisi de saçsız olan Peter Sagal’ı da muayene etti ve ortaya epey komik sahneler çıktı.
Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu olan ve 16 yıldır bu alanda çalışan Dr Erdoğan, tanıttığı yeni ameliyat teknikleri ve geliştirdiği operasyon aletleriyle özellikle ABD ve Avrupa’daki meslektaşları tarafından yakından tanınan ve izlenen bir isim. Uzun yıllardır hem konunun dünyadaki diğer uzmanları hem de saç ekimi yaptıran ve yaptırmayı düşünen hastalar arasında en ehil adres olarak Koray Erdoğan’ın gösteriliyor. Ayrıca şimdiye kadar sayısız konferans ve seminer veren Erdoğan saç ekimi üzerine uluslararası kongrelerin vazgeçilmez isimlerinden.
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