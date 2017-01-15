Türkiye’nin ilk şehir hastanesi yarın açılıyor

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi yarın açılıyor Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastaneleri projelerinden ilkinin tamamlandığı Yozgat’ta, yarın hasta kabulü yapılacak. Yozgat Devlet Hastanesi’nde yatan bütün hastalar, ambulanslarla Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastaneleri projelerinden ilki olan kuruma nakledildi. Mevcut doktorlarla birlikte geçici görevle atanan 17 doktor ve 51 hemşire de yarın hastanede çalışacak. Ayrıca yeni hastane için mecburi hizmetten ataması yapılan 35 doktorun, kısa sürede göreve başlayacağı belirtildi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 475 yataklı şehir hastanesinin 16 ayda tamamlandığını belirtti. Hastanenin sadece Yozgat’a değil bölgeye de sağlık hizmeti sunacağını vurgulayan Yurtnaç, şehir hastanesinin sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağına işaret etti.

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