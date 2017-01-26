Türkiye’nin ilk şehir hastanesine yoğun ilgi

Türkiye’nin ilk şehir hastanesine yoğun ilgi Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesinin hizmete başlamasıyla il dışına giden hasta sayısının azaldığı, başvuran hasta sayısında ise yüzde 50 oranında artış yaşandığı bildirildi.

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret eden AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kurca’dan bilgi aldı.

Hastaneyi gezen Başer, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir hastanesinin Yozgat’a yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Başer, kamu özel ortaklığıyla Türkiye’deki ilk şehir hastanesi Yozgat’ta açıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızla görüştüğümüz zaman vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun memnun olduğunu gördük. Hastalar memnun, yakınları memnun, çalışanlarımız, doktorlarımız memnun. Yozgat Şehir Hastanesinin açılmasıyla hastaneye başvuran hasta sayısında yüzde 50 oranında artış yaşandı. Ortalama 3 bin 500 civarı hastamız var. İnşallah şehir hastanemizi bölgenin cazibe merkezi ve sağlık üssü olması noktasında tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu hastanenin ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımıza ve bütün emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum.”

Bir Yorum Yazın

 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 

E-Bülten Aboneliği

 
 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla