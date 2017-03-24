TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200 bini geçti

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin çalışmalarına başladığı 2,5 yıllık süreçte gönüllü kemik iliği verici sayısı 200 bini geçerken, proje kapsamında 264 nakil gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Kızılay arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesinin başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

2,5 yıl önce başlatılan projede hedeflenen rakamların teker teker aşıldığını dile getiren Kınık, “2014 yılının ağustos ayında başlayan bağışla birlikte veri tabanı sisteminde 202 bin 324 kişinin gönüllü kök hücre veri kaydı oluşturuldu.” dedi.

Hedeflenen rakamın üzerinde bağışçı sayısına ulaşıldı

Hedeflenen rakamın üzerindeki bağışçı sayısının sevindirici olduğunu vurgulayan Kınık, projenin başladığı ilk günden bu yana kendilerini yalnız bırakmayan bağışçılara teşekkür etti.

Kınık, TÜRKÖK projesinde gönüllü bağışçıların en çok erkeklerden oluştuğunu belirterek, “Tespitlerimize göre bağışçılarımızın yüzde 63’ünü erkek, yüzde 37’si ise kadınlar oluşturuyor. O nedenle kadınların bu konuya daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyoruz.” diye konuştu.

En çok bağış yapılan yaş aralığının yüzde 34,2’lik oranla 36-35 yaş arası olduğuna işaret eden Kınık, bağışçıların 31,9’unu 18-25, yüzde 27,3’ünü 36-45 ve yüzde 6,6’sını 46-50 yaş aralığının oluşturduğunu aktardı. AA