Türkiye’nin katastrofik sağlık harcaması artıyor! 2014’te %2,5 artış gerçekleşti

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD) ile Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği (SGU) tarafından düzenlenen kongrede, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile akademisyenlerin yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre, katastrofik sağlık harcaması – fakirleştirici sağlık harcaması yapan hane sayısının artış olduğu açıklandı.

SEPD ve SGU tarafından Ankara’da düzenlenen kongrede TÜİK’in verilerine dayanılarak katastrofik harcama yapan hane sayısı verileri açıklandı. Buna göre, Sağlıkta Dönüşüm Projesinin başından itibaren sağlık harcaması nedeniyle fakirleşen hane sayısı önce büyük bir başarı ile düşüşe geçmişti. Sağlıkta Dönüşüm Projesi başlamadan önce 2002 yılında katastrofik harcama yapan hanelerin oranı %0.81 olarak ölçülmüştür.

Takip eden yıllarda düşüşe geçen bu oran 2012’de %0.14 ile en düşük değerine erişmiştir. Ancak aradan geçen zamanda yükselişe geçmiş ve 2014’te 0.31 olarak ölçülmüş olup bu artışın nedenlerinin sağlık politikaları ile bağlantılı olabileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre; hane halklarının yaptığı sağlık harcaması, hanelerin finansal korumadan yoksun kalarak zorunlu ihtiyaçlarından fedakarlık etmelerine, mevduat hesaplarını kullanmalarına, varlıklarını satmalarına veya borçlanmalarına yol açabilir. Bazı ülkelerde yoksul hanelerin borçlanmasındaki temel sebeplerden biri sağlık harcamasıdır. Dünya Sağlık Örgütü bu tür durumları, “sağlık harcamalarının yarattığı finansal katastrofi” olarak nitelendirmektedir.

Son dönemlerde sağlık harcamalarının hane halkları üzerinde yarattığı etkinin ölçülmesi konusunun gerek dünyada, gerekse ülkemizde önem kazandığı, çeşitli çalışmalar yapıldığı görülmektedir.TÜİK, 2002 yılından itibaren her yıl düzenli olarak Hane halkı Bütçe Anketi (HBA) uygulamaktadır. Araştırma, her yıl 1 Ocak–31 Aralık tarihleri arasında bir yıl süreyle her ay değişen örnek hane halklarına uygulanmaktadır.

Ulusal Adres Veri Tabanı kullanılarak oluşturulan bloklardan yerleşim yeri büyüklüğüne orantılı olasılıkla anket yapılacak bloklar belirlenmekte ve bu bloklardan nihai örnekleme birimi olan hane halkları sistematik olarak seçilmektedir. Sağlık harcamasının ödeme kapasitesine oranı %40 ve daha büyük olan haneler, “katastrofik sağlık harcaması yapan haneler” olarak nitelendirilmektedir. Yoksul olmayıp sağlık dışında kalan harcaması, kendi eşdeğer hane büyüklüğüne göre belirlenen yoksulluk sınırından küçük olan haneler, “katastrofik sağlık harcaması nedeniyle yoksullaşan haneler” olarak belirlenmektedir.

Hane halkı bütçe araştırmasının 2014 yılında elde edilen sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %24,8 oranıyla konut ve kira harcamaları alırken, harcamaların %19,7’si gıda ve alkolsüz içeceklerden oluşmuştur. Türkiye genelinde yapılan harcamalar içinde en düşük paya sahip olan grup ise % 2,1 oranıyla sağlık harcamaları olmuştur.

Sağlık harcamalarının hanehalkının ödeme kapasitesine oranının 2002 yılında %3 olarak hesaplandığı, sonraki yıllarda %2 civarında seyrettiği ve 2014 yılında ise %2,5 olarak arttığı görülmüştür.

Tablo 1 : Eşdeğer fert başına toplam harcamaya göre %20’lik dilimler bazında gıda ve sağlık harcamalarının ortalama payı*

*: Her bir hanehalkı için hesaplanan gıda ve sağlık harcaması paylarının ortalamasını ifade etmektedir. TÜİK, Hanehalkı Bütçe Araştırması

Grafikte, sağlık harcamalarının toplam harcamaya oranı ile ödeme kapasitesine oranının 2002-2014 itibarıyla seyri incelendiğinde bu iki göstergenin yıllar itibarıyla paralel bir görünüm sergilediği dikkati çekmektedir. Ayrıca, her iki göstergede de, 2003, 2008, 2011 ve 2012 yıllarında dikkati çekecek düzeyde düşüşler söz konusudur.

Grafik 2: Sağlık harcamaların toplam harcamaya ve ödeme kapasitesine oranı, 2002-2014, Türkiye

Akademisyenler tarafından yapılan çalışmada TUIK verisi üzerinden 2007 -2014 döneminde katastrofik harcamalardaki değişmenin hangi harcama grubundan kaynaklandığını araştırılmıştır. Bunun için sağlık harcamalarının alt gruplarında pozitif harcama yapan kişilerin sağlık harcamalarının toplam harcamalara oranının yıllara göre değişimi hesaplanmıştır. Bu analize göre eczacılık ile ilgili ürünler, tıbbi hizmetler (doktor), dişçilik hizmetleri, laboratuar ve röntgen hizmetlerine pozitif harcama yapan kişilerin bu kategorilerde sağlık harcamaları toplam harcamalara oranı azalmıştır.

Bir başka ifade ile sağlık harcaması yapan kişiler ilaca, hekime ve tanı işlemlerine daha az harcama yapmaya başlamışlardır. Ancak diğer tıbbi ürünler, tedavide kullanılan alet ve ekipmanlar, tıbbi yardımcı hizmetler ve hastane hizmetlerine pozitif harcama yapan kişilerin bu kategorilerde sağlık harcamaları toplam harcamalara oranı artmıştır. Bir başka ifade ile sağlık harcaması yapan kişiler tıbbi malzeme ve özellikle hastane hizmetlerinde daha fazla harcama yapmaya başlamışlardır. Bu verilerin detaylı ileri analizlerle değerlendirilmesi ve sağlık politikalarında 2012 sonrasında yapılan uygulamaların olası etkilerinin değerlendirilmesi gereklidir.