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TUS ve STS, referandum ile aynı gün mü yapılacak?

TUS ve STS, referandum ile aynı gün mü yapılacak? Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

CHP’li Baydar: ‘Hayır’ oyu kullanacağı şüphesinden kaynaklı mı sınavlar aynı tarihe denk getirildi? CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, “TUS’a gireceklerin büyük bir çoğunluğunun referandumda ‘hayır’ oyu kullanacağı şüphesinden kaynaklı mı sınav referandum ile aynı tarihe denk getirilmiştir?” diye sordu. Referandumla aynı tarihe denk gelen bir diğer sınav ise, “Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS)” olduğu ortaya çıktı. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde sınav tarihleri ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığı da dikkat çekti.

Baydar, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, “İlkbahar dönemi Tıpta Uzmanlaşma Sınavı ÖSYM takvimine göre 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacağı belirlenmiştir.

TUS sadece Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde gerçekleştirilmektedir. Aynı gün anayasa değişikliği için referandum yapılacağı bilinmektedir” diyerek şöyle devam etti:  “TUS ile referandum tarihinin aynı güne denk getirilmesinin gerekçeleri nelerdir? TUS’a gireceklerin büyük bir çoğunluğunun referandumda ‘hayır’ oyu kullanacağı şüphesinden kaynaklı mı sınav referandum ile aynı tarihe denk getirilmiştir?

TUS’un referandumla aynı tarihe denk getirilmesi için yetkililere verdiğiniz herhangi bir yazılı ya da sözlü talimatınız olmuş mudur? Daha önce TUS, herhangi bir seçim ile aynı tarihte gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmişse bu hangi seçimdir? TUS’a gireceklerin kendi ikametgâhlarında oy kullanabilmeleri için sınav tarihinin değiştirilmesi düşünülmekte midir?

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