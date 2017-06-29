TUS’ta ilk 100’e giren hiçbir hekim, ‘kalp ve damar’ı seçmedi

Son 10 yılda Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) ilk 100’e giren doktorlar kalp ve damar, beyin, doğum gibi yüksek riskli cerrahi branşları tercih etmiyor. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Rüçhan Akar, “Yakın gelecekte kompleks kalp cerrahisi yapabilecek kalp ve damar cerrahı bulunamayabilir” dedi.

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan’ın haberi şöyle:

Son Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) ilk 100’e giren hiçbir hekim, kalp ve damar cerrahisini tercih etmedi. Yüksek puan alan doktorlar uzmanlık eğitimi için radyoloji, göz, cilt, fizik tedavi ve rehabilitasyon, kulak-burun-boğaz ve çocuk hastalıkları uzmanlığı gibi branşlara yöneliyor.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Rüçhan Akar, düşük gelir, adaletsiz performans dağılımı, yoğun nöbetler, yüksek riskli hastaların bakımı, malpraktis korkusu ve hekime şiddet olaylarının bu tercihlerde etkili olduğu görüşünde.

53 BİN KİŞİYE BİR UZMAN

Türkiye’de toplam bin 460 kalp damar cerrahisi uzmanı var. Yani 53 bin kişiye bir kalp damar cerrahisi uzmanı düşüyor.

Yaklaşık 300 asistan halen eğitimlerini tamamlıyor. 52 ilde, 274 hastanede aktif kalp merkezi mevcut. 2017 yılı sonuna kadar merkez sayısının 310 olması bekleniyor. 2015 verilerine göre, yılda toplam 76 bin 19 açık kalp ameliyatı yapıldı. kalp ameliyatları.