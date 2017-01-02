UCB Pharma Nöroloji Hasta Değer Birimi yeni Pazarlama Müdürü Aslı Elgün oldu

İmmünoloji ve Nöroloji kökenli ağır hastalıklarla mücadele için yenilikçi ve köklü çözümler sunan Belçika kökenli biyoteknoloji firması UCB Pharma, Nöroloji Hasta Değer Birimi’ne sağlık alanında deneyimli isim Aslı Elgün’ü transfer etti.

Dünyadaki en yaygın nörolojik hastalıklardan biri olan epilepsi alanında hastaların hayatında değer yaratma amacıyla çalışmalarına devam eden UCB Pharma’nın, Nöroloji Hasta Değer Birimi yeni Pazarlama Müdürü Aslı Elgün oldu.

Ocak 2017 itibariyle görevine başlayacak olan Elgün, epilepsi alanında gerçekleştirilecek çalışmalara yoğunlaşacak. Elgün, epilepsi hakkında toplum genelinde var olan ön yargıları ortadan kaldıracak, bu alanda farkındalık oluşturacak ve hastaların hayatına değer katacak projelere odaklanacak.

İstanbul Üniversitesi Biyoloji/Genetik Bölümü’nde 1997-2001 yılları arasında lisans eğitimini tamamlayan Elgün, Kadir Has Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yaptı. Profesyonel hayatına 2001 yılında Sanofi Aventis’te başlayan Elgün, aynı firmada ve ardından Abdi İbrahim’de üstlendiği ürün müdürlüğü görevi sonrasında 2010 yılından itibaren Boehringer Ingelheim’da kıdemli ürün müdürü, proje müdürü ve kilit müşteri yöneticileri ekip liderliği görevlerinde bulundu. İlaç sektöründe toplam 16 yıllık bir satış ve pazarlama deneyimine sahip olan Aslı Elgün çalışmalarını; terapötik pazarlama, pazar analizi, katma değer yaratacak pazarlama projelerinin oluşturulması, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, dijital pazarlama ve ekip yönetimi gibi alanlarda gerçekleştirdi.