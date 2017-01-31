UCB Pharma Türkiye’den Belçika’ya 2 atama

UCB Pharma, Türkiye’den global pozisyona 2 atama gerçekleştirdi. Bu kapsamda; Ayşe Sever Yeni İlaçlardan Sorumlu Finans Direktörü (New Meds CFO) olarak, Elvan Akalın ise Teknoloji Etkinleştirme Kategorisinde Global Satınalma Müdürü olarak, UCB Pharma’nın Belçika’daki Genel Merkezi’nde görev alacak.

Nöroloji ve İmmünoloji alanlarında yenilikçi çözümler sunan Belçika kökenli biyoteknoloji şirketi UCB Pharma’da yeni yıl ile birlikte global merkezin bulunduğu Brüksel’e üst düzey iki atama gerçekleşti.

2010 yılından bu yana UCB Pharma Türkiye’de, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Finans Direktörü görevini yürüten Ayşe Sever, global pozisyona atanarak Yeni İlaçlar Birimi Finans Direktörü (New Meds CFO) oldu.

2008 yılından bu yana UCB Pharma Türkiye’de çalışan Elvan Akalın da Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan Bölgesi Operasyonlarından Sorumlu Satınalma Departmanı Müdürü görevinden Teknoloji Etkinleştirme Kategorisinde Global Satınalma Müdürü pozisyonuna atandı. Akalın, Mart ayı itibariyle başlayacak yeni görevinde UCB’nin tüm dünyada teknoloji ve dijital ihtiyaçlarının karşılanmasından ve satın almasından sorumlu olacak.

Ayşe Sever Hakkında

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Ekonomi Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde tamamlayan Ayşe Sever; California Üniversitesi’nde işletme ve finans alanlarında eğitim aldı. Profesyonel iş hayatına 1998’de Ernst &Young’da başlayan Sever, 2 yıl İxir Türkiye’de çalıştıktan sonra 2002 yılında UCB Pharma Türkiye’de finans departmanında göreve başladı. 2007 yılında Brüksel’deki genel müdürlükte Uluslararası Marketler Kontrolleri pozisyonunda çalışan Sever, sırasıyla Türkiye, Balkan ve Baltık Bölgelerinden Sorumlu Finans Müdürü, 2009 yılında yine Brüksel’de Avrupa Market Kontrolleri ve 2010 yılından itibaren Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Finans Direktörü olarak görev aldı.

Elvan Akalın Hakkında

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde tamamlayan Elvan Akalın, profesyonel hayatına 2003 yılında GlaxoSmihKline’da başladı. Daha sonra Boehringer Ingelheim’da satınalma yöneticisi olarak çalışan Akalın, 2008 yılında UCB Pharma Türkiye’de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan Bölgelerinden Sorumlu Satınalma Müdürü görevini üstlendi.