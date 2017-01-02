Seda Levent Baykara, UCB Pharma’ya İmmünoloji Pazarlama Müdürlüğüne atandı

İmmünoloji ve Nöroloji kökenli ağır hastalıklarla mücadelede yenilikçi ve köklü çözümler sunan Belçika kökenli biyoteknoloji firması UCB Pharma’da yeni yıl itibariyle atamalar tüm hızıyla devam ediyor. UCB Pharma İmmünoloji Hasta Değer Birimi Pazarlama Müdürü, daha önce Ürün Müdürü görevini sürdüren Seda Levent Baykara oldu. UCB Pharma’da İmmünoloji Hasta Değer Birimi Ürün Müdürü olarak görev yapan Seda Levent Baykara, Pazarlama Müdürü görevine atandı. Baykara yeni görevinde; İmmünoloji kökenli ağır hastalıklar arasında yer alan Romatoid Artrit, Aksiyel Spondilartrit, Crohn Hastalığı ve Psoriatik Artrit’in tedavisinde UCB Pharma’nın sunduğu yenilikçi ve köklü çözümler üzerine yoğunlaşacak.

Baykara, bu hastalıklar hakkında toplumsal bilinç yaratılmasını sağlayacak ve hastalıkların tanı süreçlerinin kolaylaştırılmasını destekleyecek projeleri hayata geçirmeye odaklanacak. Lisans eğitimini 1999-2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi’nde tamamlayan Seda Levent Baykara; Western Kentucky Üniversitesi’nde Liderlik Programı ile Organizasyonel ve Kültürlerarası İletişim alanında, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ise İşletme alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Profesyonel iş hayatına 2006 – 2011 yılları arasında Abbott Türkiye’de Ürün Sorumlusu olarak başlayan Baykara, 2011- 2013 yılları arasında da Proje Müdürü olarak çalışmalarına devam etti. 2013 – 2014 yılları arasında da AbbVie’de Dermatoloji Ürün Müdürü olarak görev yapan Baykara; 2014 yılında UCB Pharma bünyesine katılarak İmmünoloji Hasta Değer Birimi’nde Ürün Müdürü olarak çalışmaya başladı. Baykara, son olarak İmmünoloji Hasta Değer Birimi Pazarlama Müdürü görevine atandı.