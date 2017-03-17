Üç kişinin genlerini taşıyacak bebek için ilk klinik lisansı

İngiltere’nin Newscastle kentindeki doktorlar, ülkede iki anne ve bir babanın genlerini taşıyacak ilk tüp bebeği dünyaya getirmek için gerekli lisansı aldı. İki kadının yumurtaları ve bir erkeğin spermlerinin kullanılacağı tekniğin asıl amacı, ölümcül mitokondriyal hastalıkların önüne geçmek.

Her 6 bin 500 bebekten biri, ciddi bir mitokondriyal hastalıkla doğuyor. Mitokondriyal hastalıkla doğanlarda enerji eksikliği nedeniyle vücut fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Bu da kas güçsüzlüğü, körlük, kalp yetmezliği ve hatta ölüme yol açabiliyor.

Hastalık, hücrelerde hareketi ileten kısımların zarar görmesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Mitokondriya, yalnızca annelerden çocuklara geçiyor. Mitokondriyanın kendine özgü bir DNA’sı bulunuyor.

‘İlk bebek 2018’de’

Bu yöntemle annenin yumurtasındaki hatalı genler çıkartılarak o genlerin yerine başka bir kadından alınan sağlıklı genler yerleştirilecek.

Bu nedenle söz konusu teknikle dünyaya gelen bir bebek, her üç kişinin de DNA’sını taşıyor olacak.

Newcastle’daki klinik, tesisinin bu operasyon için yeterli olduğuna dair lisansı aldı. Bundan sonra bu operasyonun uygulanacağı hastaların da birer lisans alması gerekiyor.

Doktorlar, bu yöntemle ilk bebeğin 2018’de dünyaya gelmesini bekliyor.