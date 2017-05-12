‘Üniversitelerde 392 Suriyeli akademisyen çalışıyor’

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye’deki üniversitelerde 392 Suriyeli akademisyenin çalıştığını, bunların arasında 13 profesör, 15 doçent, 115 yardımcı doçent, 147 öğretim görevlisinin bulunduğunu açıkladı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Mülteci Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu’nun başkanlığında toplandı.

Türkiye’de eğitim çağında çok sayıda Suriyeli çocuğun bulunduğunu belirten Uslu, “Özellikle ilköğretim çağında yaklaşık 835 bin Suriyeli çocuk var. Bunların 524 bini eğitime erişmiş durumda. Hedefimiz ilköğretim çağındaki tüm Suriyeli çocuklara erişmek.” ifadesini kullandı.

Son 6 yılda Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısının 10 bini geçmediğini, bunların 6 bin 500’ünün de evlenme ve benzeri yollarla vatandaşlık kazandığına işaret eden Uslu, “Yani söylendiği gibi milyonlarca kişi Türk vatandaşı olmamıştı. Söylendiği gibi, bundan sonraki süreçte de bu sistem değişikliğinden sonra 3 milyon kişi bir anda Türk vatandaşı olmayacak.” diye konuştu.

Uslu, sürekli gerçek dışı beyanların verilmesinin yanlış olduğunu ve toplumun huzurunu etkilediğini dile getirerek, kullanılan dil ve beyanlar konusunda daha dikkatli davranılması gerektiğini söyledi.

Toplantıda, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, komisyon üyelerine bilgi verdi.

Türkiye’de 182 yükseköğretim kurumu bulunduğunu aktaran Mandal, öğrenci sayısının 7 milyon 198 bin 987, öğretim üyesi sayısının 71 bin 390, öğretim elemanı sayısının da 151 bin 763 olduğunu kaydetti.

Üniversitelerde eğitim gören yabancı öğrenci sayısının ise 108 bin civarına ulaştığına dikkati çeken Mandal, 2010 yılına kadar merkezi bir sınavla alınan yabancı öğrencilerin, bu tarihten sonra YÖK’ün verdiği yetki ve onay kapsamında üniversitelerin kendi yaptıkları sınavla alındığını vurguladı.

Türkiye üniversitelerinde en çok Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğünü belirten Mandal, bu ülkeyi Azerbaycan, Türkmenistan ve İran’ın izlediğini söyledi.

Mandal, 108 bin yabancı öğrenciden 6 bininin ön lisans, 75 bininin lisan, 20 bininin yüksek lisans ve 7 bin 600’ünün doktora için Türkiye’ye geldiğini, en fazla yabancı öğrencinin 7 bin 671 kişiyle İstanbul Üniversitesinde bulunduğunu söyledi.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Suriyeli öğrenci sayısı 2011-2012 yıllarında 608 iken, bu sayının günümüzde 15 bine ulaştığını belirten Mandal, bunların 12 bin 500 kadarının lisans öğrencisi olduğunu ifade etti.

Suriyeli öğrencilerin yüzde 65’inin erkek, yüzde 35’inin kadın olduğunu aktaran Mandal, bu öğrencilerin öncelikle tıp, mühendislik ve işletme gibi bölümleri tercih ettiklerini dile getirdi.

Mandal, Türkiye’deki üniversitelerde 392 Suriyeli akademisyenin çalıştığını, bunlar arasında 13 profesör, 15 doçent, 115 yardımcı doçent, 147 öğretim görevlisinin bulunduğunu kaydetti. (AA)