Ukrayna’da yargılanan 2 Türk doktordan komplo iddiası

Ukrayna’da organ ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 ay önce tutuklanan Türk doktor Yahya Öztel ile Hakan Tarakçıoğlu, hâkim karşısına çıktı. Tarakçıoğlu, “Biz Ukrayna’daki hasta piyasasını Türkiye’ye kaydırınca bazı kişiler rahatsız olmuştur. Organ ticaretinde Türkiye’nin önünün kesilmesi için bize komplo kurulmuştur” dedi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 2 ay önce düzenlenen operasyonda organ ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Türk doktorlar Yahya Öztel ve Hakan Tarakçıoğlu, ikinci kez mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede savunmalarını yapan Tarakçıoğlu ve Öztel suçlamaları kabul etmedi. Gazete Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre mahkeme, 2 doktor için istediği 3 milyon dolar kefaleti 2 milyon dolara indirdi. Tarakçıoğlu ve Öztel ile birlikte 2 Ukraynalı zanlının tutukluluklarının devamına karar verildi. Savcılık 2 doktorun Türkiye’de organ nakli yapılan Ukraynalı hastaların ameliyatlarının yasal yöntemlerle mi yoksa yasadışı mı yapılıp yapılmadığını öğrenmek için Türk yetkililerine yazı gönderdi.

‘BİZDEN RAHATSIZ OLDULAR’

Poliste ve savcılıkta ifade veren Hakan Tarakçıoğlu, Turmed adıyla faaliyet gösteren medikal turizm firmaları olduğunu ve 6 ayda bir Ukrayna’ya gittiğini söyledi. “Bizim yaptığımız bütün nakiller yasal ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygundur” diyen Tarakçıoğlu, kendilerine bir komplo düzenlendiğini ileri sürdü. Hastaları Türkiye’de kurula sunduklarını, kurul uygun görürse, organ nakli gerçekleştiğini anlatan Tarakçıoğlu, Türkiye’nin karaciger ve böbrek naklinde dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olduğunu belirtti. Tarakçıoğlu, “Türkiye’de organ nakli ameliyatları için gereken her şey yasal olarak yürütülüyor. Biz Ukrayna’daki bu hasta piyasasını Türkiye’ye kaydırınca bazı kişiler rahatsız olmuştur. Bu alanda Türkiye’nin önü kesilmesi için bize komplo kurulmuştur” dedi. Tarakçıoğlu’nun ağabeyi Sefa Tarakçıoğlu da kardeşinin masum olduğunu idida etti. Sefa Tarakçıoğlu, “Kardeşim sağlık alanında büyük işler yaptı. Büyük oyunlar oynanıyor” dedi.

2 UKRAYNALI GÖZALTINDA

Olayı takip eden Habertürk, ilginç ayrıntılara ve iddialara ulaştı. Ayrıntılara göre, Kiev polisi, Ukrayna’da yoksul insanlardan para karşılığında böbrek satın alarak organ ticareti yaptıkları iddia edilen Mariya Şişenko ve Kırıl Ivanışin’i teknik ve fiziki takip etmeye başladı. Daha sonra şüphelilerle hiç irtibatlı olmayan Öztel ve Tarakçıoğlu soruşturmaya alındı. 2 Türk doktor ve 2 Ukraynalının gözaltına alındığı dosyanın şikâyetçilerinden birisinin ise Ukraynalı bir avukat olduğu öğrenildi.