Uzmanından 2017 estetik trendleri;

Doğal durmayan ameliyatlardan büyük azalma olurken, estetik yaptıran kadınlar kadar erkeklerin de sayısı her geçen gün artıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yepyeni müdahaleler de ön planda. Peki kadınlar yeni yılda “yenilenmek” amacıyla neye ihtiyaç duyuyorlar. Plastik Cerrahi – Estetik Cerrah Op. Dr. Alpaslan TOPÇU; “Yeni yılla birlikte ameliyatsız uygulamalar ve minimal invaziv ameliyatlar büyük ameliyatların yerini alacak. Teknolojik uygulamalar; örneğin lazer lipoliz, ultrasonik yüz germe, lazer destekli göz kapağı ve yüz ameliyatları yaygınlaşacak. Klasik botoks uygulamasının yerini botoks lifting alacak. Yani yüzü şişiren, yüzü donduran uygulamalar yerine yüzü 3 boyutlu gençleştirmeyi hedefleyen, doğal ve dışarıdan anlaşılmayan daha uzun ömürlü uygulamalar olacak.” diyor

Plastik ve Estetik Cerrah Op. Dr. Alpaslan Topçu, yeni yılda ön plana çıkan trendlerin yanı sıra “kendin gibi olmak” felsefesiyle kadınlara yol gösteriyor. Ve; “2017 yılında revaçta olan doğallık, ön planda olacak. Hastalar estetik işlem ya da müdahale yapıldığı belli olmayan sonuçları daha fazla talep edecek ve bu yöndeki taleplerde artış yaşanacak. Botoks ve dolgu uygulamalarının ileri yaşlardaki olumlu etkileri daha çok anlaşılıp uygulamaya başlama yaşı düşecek. 2017 yılında cilt kalitesi çok önemli. Gıdıyı yok eden özel teknikler kadınların sıkıntısını ortadan kaldıracak. Ameliyatsız kepçe kulak müdahaleleri yine 2017 yılına damga vuracak.” diyerek, 2017 yılında özellikle kadınlar için yeni yöntemler ve trendler olduğunu dile getiriyor.

Gıdı ameliyatlarında en son teknikler nelerdir?

Boyun bölgesinde, hastanın fizik muayene sonucuna göre operasyon tipine karar verilir. Yaşın ilerlemesi, cilt tipi, güneş, sigara gibi dış faktörler ve yer çekimine bağlı olarak boyun derisinde meydana gelen sarkma, yağ toplanması ve boyun kaslarında zayıflama ve ayrılma meydana gelmektedir. Hastaya yapacağımız operasyon şeklini belirlemede en önemli faktörlerin başında hastanın yaşı ve cilt kalitesi gelmektedir. Tam olarak kesin bir yaş sınırı olmamakla birlikte, 45 yaşın altındaki hastalarda, cilt sarkması çok belirgin değilse sadece liposuction ile cilt altı yağ dokusu alınarak gıdı tekrar şekillendirilebilir. Operasyon istemeyen hastalarda Soğuk Lipoliz teknolojisi ile gıdı bölgesinde ki yağlanma azaltılabilir.

Şayet hastada yağ depolanması ile birlikte ciltte sarkma ve boyun kaslarında da ayrılma varsa, liposuction ile birlikte boyun germe operasyonu da yapılmalıdır. Son teknikler arasında lazer liposuction tekniğinde, liposuction ile birlikte cilt sıkılaştırma da eklenerek, daha etkili sonuç alınabilmektedir. Gene, cilt fazlalığı çok olmayan, cilt altı yağlanması çok olmayan ve daha belirgin olarak kırışıklık şikayeti olan hastalarda, Odaklanmış Ultrason, İğneli Fraksiyonel Radyofrekans uygulaması ile cilt sıkılaştırma yapılabilir. Bu uygulamaların yanında, botox ile kas bantlarının görünürlüğünü azaltma da yapılabilir.

Göz altı torbası operasyonu nasıldır?

Göz kapakları, yaşlanma belirtilerinin erken başladığı bir bölgedir. Bu nedenle orta yaşlarda erken yapılan estetik operasyonlardandır. Blefaroplasti (göz kapağı estetiği) göz kapaklarındaki fazla deriyi uzaklaştıran ve göz kapaklarındaki sarkmayı gideren bir operasyondur. Yaşlanma ile üst göz kapağındaki deri fazlalaşır, buradaki yağ dokusu öne doğru bombeleşir. Bu sarkmalar bazen görme alanına kadar inebilir. Alt göz kapağında deri fazlalıkları katlar yapar, yağ dokusu, zarların gevşemesi ile öne doğru fıtıklaşır, gözaltında yer yer çökmeler olabilir. Blefaroplastide farklı operasyon teknikleri vardır. Standart olarak bu operasyonda üst göz kapakları kapak kıvrımından, alt göz kapakları kirpik altından açılarak yağ dokusu fıtıklaşmaları (herniasyon) için (gerekirse fazla yağ dokuları da alınarak) gerekli takviyeler yapılıp, deri fazlalıkları alınarak kapaklar gerginleşmiş bir şekilde dikilir. Göz kapağı kenarı kırışıkları (kaz ayağı) için alt kapaktaki operasyon sınırını yana doğru kaydırmak gerekir. Bu yolla yanağın üst dış kısmı bir miktar gerilmektedir. Operasyon için genelde lokal anestezi tercih edilir.

Liposuction’ da gelinen son nokta nedir?

Bölgesel şekillendirme operasyonları, vücut kontür bozukluklarında, hastanın beklentilerini uygun şekilde karşılamak amacıyla yapılan uygulamalardır. Karın bölgesinde en sık yapılan bölgesel şekillendirme operasyonları, Liposuction ve Karın Germe Operasyonlarıdır. Bölgesel şekillendirme uygulamaları, kesinlikle kilo verme amaçlı yapılmamalıdır.

Karın bölgesinde, bölgesel yağ fazlalığının yanında ciltte sarkma ve kaslarda zayıflık da mevcutsa, Abdominoplasti (Karın Germe) operasyonu uygulanır. Şayet, deride sarkma ve kas zayıflığı sadece göbek altı bölgesinde mevcutsa, hastaya Mini Karın Germe operasyonu uygulanır.

Karın germe işlemi aşırı yağın ve fazla derinin alınmasını sağlar. Bazı vakalarda gevşemiş ve ayrışmış olan kasları onarmak gerekebilir. Bu da daha düz, gergin bir karın görünümü sağlar. Bu işlem sırasında göbek deliği serbestleştirilerek, operasyon sonunda yeni göbek deliği oluşturulur.

Karın bölgesinde en sık yapılan cerrahi uygulama ‘’Liposuction’’dır. Klasik Liposuction’ın yanında, teknolojinin de ilerlemesi ile yağı daha iyi parçalayacak ve operasyon sonrası oluşan morluk, şişlik ve ağrıyı azaltacak yöntemler olan; Ultrason ve Lazer enerjisi kullanılarak, yağları parçalayan liposuction yöntemleri popüler hale gelmiştir. Lazer Yardımlı Liposuction, lazer enerjisi kullanılarak yağ hücrelerini daha yoğun parçalar ve 2. bir dalga boyu kullanılarak cilt sıkılaştırılmasını sağlayabilir.

Lazer Liposuctionun, Klasik (Konvansiyonel) Liposuctiona göre avantajları;

Minimal invaziv

Genel anesteziye ihtiyaç duyulmayan

Vücut kontür düzeltilmesi ve cilt sıkılaştırmayı sağlayan

Anında sonuç verebilen

Klasik liposuctiona göre daha erken toparlanma, daha az şişlik ve ağrı, daha kısa süreli korse kullanımı gerektiren bir yöntemdir.

Lazer Liposuction Kimlere Uygulanabilir: