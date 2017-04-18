Van’da reçetesiz ilaç veren 6 eczaneye 4 bin 719 TL ceza

Özel Sağlık Hizmetleri Eczacılık Tıbbi Cihaz Şubesi Müdiresi Zehra Atay; eczanelere yönelik rutin denetimlerinin devam ettiğini belirterek, sözleşmeye aykırı hareket ederek elden toptan reçetesiz ilaç veren 6 eczane hakkında yasal işlem yapıldığını söyledi.

6 eczaneye toplam 4 bin 719 TL idari para cezası kesildiğini ifade eden Atay, “Eczaneler, stoklarındaki ilaçların tamamını İlaç Takip Sisteminde (İTS) belirtmek zorundadır. Yapılan fatura incelemesi sonucu ilaçların eksik olduğu tespiti yapılmıştır. Eczaneler hakkında ilgili kanunun 24. maddesinde yer alan hükme aykırılıktan ve aynı kanunun 44. maddesi gereğince faturalara göre idari para cezası verilmiştir. Bundan sonra denetimlerde önceliği antibiyotik, antidepresan, antipsikotikler ile solunum sistemi ilaçlarına vereceğiz. Bu ürün grupları başta olmak üzere yaptığımız denetimlerde reçetesiz satıldıklarını gördüğümüz zaman mevzuattan gelen hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Halkımıza sunulan sağlık hizmetinin en önemli paydaşlarından olan ve yasalar çerçevesinde hareket eden eczanelerimize de hastalarımıza ilaçlarının güvenilir şekilde ulaştırılmasına gösterdikleri özen nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.