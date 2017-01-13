Virüsler kışın daha kolay bulaşıyor! Astım ve göğüs hastalıklarını tetikliyor

Virüsler kışın daha kolay bulaşıyor! Astım ve göğüs hastalıklarını tetikliyor Paylaş :

  |   Kategori: Allerji / Astım, Solunum ve Göğüs Hast

Soğuk havalarda göğüs hastalıkları başta olmak üzere özellikle astım hastalarının daha çok etkilendiği görülüyor. Araştırmalara göre de kış aylarında astım rahatsızlığıyla hastanelere başvuruların arttığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hişam Alahdab, astım ve solunum yolu hastalıkları konusunda önemli bilgiler verdi. Soğuk ve kuru havaya maruz kalan solunum sisteminde, sistemin geneline yansıyan reaksiyonların görülebildiğini belirten Dr.  Alahdab, konuyla ilgili kapsamlı bilgiler veriyor.

Soğuk hava solunum organlarının iç tabakasını kurutur ve travmatik etkiye neden olur. Buna bağlı olarak inflamasyon tetiklenip inflamatuar hücrelerin salınmasına ve bağışıklık sisteminde değişikliğe neden olabilir. Dolaylı olarak solunum sisteminin virüs enfeksiyonlarına karşı direnci azalır ve solunum yolu enfeksiyonu geçirme olasılığımız artar. Ayrıca bu virüsler aşırı soğuk ve kuru havada daha kolay bulaşır ve daha uzun süre havada asılı kalır. Solunum sisteminin salgıları soğuk havalarda daha az akışkan olup virüslere karşı korumayı daha az sağlar.

Soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için bağışılık güçlendirme yöntemleri

Egzersiz bronş daralmasını tetikler

Soğuk havaların, astımı olan hastalarda da bronş daralmasını tetiklediğinin altını çizen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hişam Alahdab “Buna bağlı olarak astım hastalarında daha erken yorulma görülür. Egzersiz esnasında gelişen bronş daralması daha sık olur.  Bütün bu etkiler astımı kontrolden çıkarabilir” dedi.

Kronik solunum ve kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmamalı

Astımdan korunmak adına özellikle yaşlılar ve bebekler, ayrıca kronik solunum ve kalp hastalığı olan insanların aşırı soğuk havalarda çok gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını öneren Dr. Alahdab “Çıkılacaksa, uygun giyinmek, yeterli miktarda sıvı tüketmek ve düzgün beslenmek gerekir, ayrıca hareketsizlikten kaçınmak gerekir.

Solunum sistemini soğuk ve kuru havaya karşı korumak için de özellikle yüz, ağız ve burun bölgesine sıcak tutup, solunacak havanın ısınarak içeriye girmesini sağlamak gerekir” diyor.

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