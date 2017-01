Virüslerin kendi aralarında moleküler bir yöntemle özel iletişim kurduğu saptandı

Sonuçları Nature Dergisi’nde yayınlanan yeni bir araştırma, viral hastalıkların tedavi için devrim niteliğinde etkiler yaratabilir. Araştırmayı yürüten bilim insanlarına göre, enfeksiyonlara neden olan virüsler arasında bir iletişim ağı bulunuyor ve virüsler bu sistemle bir birleri ile iletişim kuruyorlar. Araştırmacılar, “Virüslerin iletişim şifreleri çözülebilirse viral hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde devrim niteliğinde sonuçlar elde edilebileceğini söylüyorlar. Weizmann Enstitüsü Moleküler Genetik Bölümü’nden bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, enfeksiyon sırasında virüslerin çevreye, kendi soyundan gelenler için 6 amino-asit uzunluğunda peptitler ile “kısa bilgilendirmeler” içeren moleküller saldığını ve diğer virüslerin de bunları okuyabildikleri keşfedildi.

Sonuçları heyecan yaratan çalışmada Prof. Dr. Rotem Sorek’in başında bulunduğu ekip, kültür bakterileri geliştirdi ve onları virüslerle enfekte etti. Ekip daha sonra, bakteri ve virüsleri kültürden çıkararak ortama salınan en küçük molekülleri inceledi. Bulguları yorumlayan Prof. Sorek, “Bulduğumuz molekül, her jenerasyon virüsün, sonraki akrabalarıyla iletişim kurmasını sağlıyordu” diye konuştu.

Araştırmayı yorumlayan uzmanlar, virüsler arasındaki bu mesajlaşmanın şifrelerinin çözülmesi halinde, viral hastalıklara karşı mücadelede dengeleri insanoğlu lehine değişebileceğini belirtiyorlar.

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature21049.html

Kaynak: Communication between viruses guides lysis–lysogeny decisions. Zohar Erez, Ida Steinberger-Levy, Maya Shamir, Shany Doron, Avigail Stokar-Avihail, Yoav Peleg,

Sarah Melamed, Azita Leavitt, Alon Savidor, Shira Albeck, Gil Amitai, Rotem Sorek. Nature (2017) doi:10.1038/nature21049. 18 January 2017.

Abstract

Temperate viruses can become dormant in their host cells, a process called lysogeny. In every infection, such viruses decide between the lytic and the lysogenic cycles, that is, whether to replicate and lyse their host or to lysogenize and keep the host viable. Here we show that viruses (phages) of the SPbeta group use a small-molecule communication system to coordinate lysis–lysogeny decisions.

During infection of its Bacillus host cell, the phage produces a six amino-acids-long communication peptide that is released into the medium. In subsequent infections, progeny phages measure the concentration of this peptide and lysogenize if the concentration is sufficiently high.

We found that different phages encode different versions of the communication peptide, demonstrating a phage-specific peptide communication code for lysogeny decisions. We term this communication system the ‘arbitrium’ system, and further show that it is encoded by three phage genes: aimP, which produces the peptide; aimR, the intracellular peptide receptor; and aimX, a negative regulator of lysogeny. The arbitrium system enables a descendant phage to ‘communicate’ with its predecessors, that is, to estimate the amount of recent previous infections and hence decide whether to employ the lytic or lysogenic cycle.